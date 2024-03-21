山野遇險 一按求救 HKSOS推出兩月救6人

曾使用HKSOS求助的陳先生（化名）上月20日於西貢米粉頂行山，但由於山路比想像中崎嶇，他由早上10時走到下午4時，只完成四分一路程，加上身體擦傷和有中暑感覺，急需救助。

陳先生憶述，當時環境大霧，未能確認所處位置，故未有以電話報警，而使用有追蹤功能的HKSOS。他說，求助後兩分鐘內已收到警方來電，確認需要求助後即安排搜救人員，認為程式有效和快捷。

最近一宗個案發生於本月17日，資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑稱，當日兩名女子於九龍行山時迷路，透過HKSOS求助，並獲999電台聯繫。兩人最後由途人帶領下山，警方毋須出動。莫說，事主表示有程式協助和與999電台保持聯絡大感安心，認為HKSOS亦發揮了功效。

市民街頭暈倒前按掣 召得救護車

HKSOS現時錄得5.7萬次下載，曾協助救援非戶外活動市民。莫俊傑稱，有個案求助人在街上突感胸口不適，暈倒前在程式按下「SOS」按鍵，召喚到救護車。他承認相關用法並非推行HKSOS的原意，但認為是無可避免，接到求助一定以救人為先。被問未來會否擴闊用途，莫說程式有潛能，但現階段會先做好戶外活動救援。

世界移動通訊大會大獎六強

警方早前參加迪拜2024年世界警察高峰會時，與當地警方在迪拜沙漠實地測試HKSOS功效。莫俊傑稱，他們在沙漠挖掘50厘米的地洞並放置電話，模擬人若在沙漠發生意外倒下，或會被沙掩過，最後尋回電話，反映程式在不同惡劣環境下均有效協助尋找求助人。此外，HKSOS於世界移動通訊大會2024中，躋身「最佳支援緊急或人道主義移動創新大獎」最後六強。