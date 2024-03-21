明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

山野遇險 一按求救 HKSOS推出兩月救6人

【明報專訊】警方今年1月推出緊急救援手機應用程式「HKSOS」，野外遇險可發出帳戶專屬求救信號，加速搜救。推出至今兩個月，HKSOS共接獲6宗山野求助，協助全部市民平安回家。警方稱程式初有成效，相關搜救個案只需1至2小時，令長時間的搜救個案減少。警方稱只會在獲授權下追蹤用戶位置，市民需於開始活動前啟用追蹤功能，資料只會保留48小時。

曾使用HKSOS求助的陳先生（化名）上月20日於西貢米粉頂行山，但由於山路比想像中崎嶇，他由早上10時走到下午4時，只完成四分一路程，加上身體擦傷和有中暑感覺，急需救助。

陳先生憶述，當時環境大霧，未能確認所處位置，故未有以電話報警，而使用有追蹤功能的HKSOS。他說，求助後兩分鐘內已收到警方來電，確認需要求助後即安排搜救人員，認為程式有效和快捷。

最近一宗個案發生於本月17日，資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑稱，當日兩名女子於九龍行山時迷路，透過HKSOS求助，並獲999電台聯繫。兩人最後由途人帶領下山，警方毋須出動。莫說，事主表示有程式協助和與999電台保持聯絡大感安心，認為HKSOS亦發揮了功效。

市民街頭暈倒前按掣 召得救護車

HKSOS現時錄得5.7萬次下載，曾協助救援非戶外活動市民。莫俊傑稱，有個案求助人在街上突感胸口不適，暈倒前在程式按下「SOS」按鍵，召喚到救護車。他承認相關用法並非推行HKSOS的原意，但認為是無可避免，接到求助一定以救人為先。被問未來會否擴闊用途，莫說程式有潛能，但現階段會先做好戶外活動救援。

世界移動通訊大會大獎六強

警方早前參加迪拜2024年世界警察高峰會時，與當地警方在迪拜沙漠實地測試HKSOS功效。莫俊傑稱，他們在沙漠挖掘50厘米的地洞並放置電話，模擬人若在沙漠發生意外倒下，或會被沙掩過，最後尋回電話，反映程式在不同惡劣環境下均有效協助尋找求助人。此外，HKSOS於世界移動通訊大會2024中，躋身「最佳支援緊急或人道主義移動創新大獎」最後六強。

上 / 下一篇新聞

私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半
私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半
女被告戀上已婚士沙 信可組家庭愚蠢犯案
女被告戀上已婚士沙 信可組家庭愚蠢犯案
偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年
偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年
來年兩蚊搭車開支料增半至60億
來年兩蚊搭車開支料增半至60億
加稅煙商「加突」 醫衛局：稅佔零售價回落至65%
加稅煙商「加突」 醫衛局：稅佔零售價回落至65%
【日月掠影】1964年5月20日：一年霍亂未去 制水紓緩
【日月掠影】1964年5月20日：一年霍亂未去 制水紓緩
聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往
聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往
李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權
李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權
李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」
李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」
稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐
稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐
前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存
前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存
中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院
中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院
國慶衝突 10男暴動囚32至48月
國慶衝突 10男暴動囚32至48月
收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月
收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月
啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動
啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動
古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億
古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億
1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急
1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急
跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人
跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人
綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈
綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈
導管插穿動脈死因庭 專家爭議輸血太多
導管插穿動脈死因庭 專家爭議輸血太多
活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢
活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢
【Emily】羅淑佩：勿為公屋減薪「躺平」 《地球上的最後一朵花》勉年輕人
【Emily】羅淑佩：勿為公屋減薪「躺平」 《地球上的最後一朵花》勉年輕人
【Emily】越南老撾尼泊爾人才 4個月109宗獲批來港
【Emily】越南老撾尼泊爾人才 4個月109宗獲批來港
【Emily】法國藝術家雕塑字勾劃「香港印象」
【Emily】法國藝術家雕塑字勾劃「香港印象」
【Emily】中大圖書館長：讀《紅樓夢》反思判斷真假
【Emily】中大圖書館長：讀《紅樓夢》反思判斷真假
【Emily】楊潤雄去廣州 共同主持全運會籌備會
【Emily】楊潤雄去廣州 共同主持全運會籌備會
【Emily】羅湖懲教43在囚者獲學業證書
【Emily】羅湖懲教43在囚者獲學業證書