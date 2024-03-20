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旅議會談吸過夜客：需靠盛事+深度遊

【明報專訊】疫情後旅客過夜情况備受關注，旅議會總幹事楊淑芬昨在傳媒茶敘稱，要吸引旅客過夜需靠「盛事＋深度遊」，「我自己係旅客，如果有多啲嘢做都會逗留耐啲」，當旅客留意到香港公布，自然會在行程安排多留數天，倡當局多辦盛事。

旅發局日前表示會與業界合作加強相關旅遊基礎設施，將香港打造成為「穆斯林友好」目的地。楊淑芬說，穆斯林市場龐大，但香港目前很多配套及設施未能配合，建議當局加強介紹香港的穆斯林設施。她提到有著名茶餐廳的菠蘿包屬清真食品，但穆斯林旅客未必了解，建議加強宣傳。

稱疫後出境團未恢復「好悽慘」

旅議會主席徐王美倫說，疫後本地的出境團數字仍未恢復，形容情况「好悽慘」，即使有「山姆團」等，亦只有宣傳效果，業界「冇乜肉食」。她說疫情前全港約有1700多間旅行社，3年疫情有300間結業，但亦有200多間新成立，大多是5人以下小型旅行社，認為目前旅客心態轉變，以自由行為主，亦偏向「小包團」及「訂製遊」，僅由旅行社代訂交通、導遊。

徐王美倫說仍未估算五一黃金周旅客數字，要「睇下有咩會做」，雖然去年「五一」及「十一」數字「估得好準」，但今個新春旅客數字比預期高很多，故仍要到下月中才能估算。對於旅發局預測今年全年有4600萬人次訪港，她稱有信心做到。

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