深度遊6「至尊路線」 有探秘訪「鬼屋」 135旅社700行程參賽 旅議會：反映好多地方玩

楊潤雄：重點推廣深度遊

旅議會促盡快公布全年盛事

比賽涵蓋「綠色生態行」、「歷史深度遊」及「創意體驗行」等6個主題。楊潤雄昨在頒獎禮致辭稱，共收到135家旅行社提交700份參賽行程，反應非常熱烈。他說旅客近年由「蜻蜓點水」式食玩買，轉而追求文化交流深度遊，而推廣深度遊是政府推動旅遊發展重點工作，期望比賽可鼓勵更多旅行社設計不同主題的深度遊行程，例如國家歷史、綠色生態、藍色資源等。

旅議會主席徐王美倫稱，今次比賽反映香港「好多地方玩」，例如有得獎路線以香港4個年代建築為主題，展現香港文化，相信可吸引更多旅客，能提振旅遊業。她說得獎路線會上載至旅發局網站，政府亦有相關計劃資助本地遊行程，收費具競爭力。

12入圍行程4可報名 團費不逾3000

旅議會總幹事楊淑芬稱，之前入圍的12個行程已有約4個開放報名，整體兩天團費1000多至2000多元。她說未有得獎的路線亦非常好，例如以已故巨星張國榮為主題的行程；甚至在公布入圍名單後，隨即有旅行社推出以梅艷芳、李小龍等為主題的深度遊行程，「呢啲好呀！我哋目的就係希望帶動到更多新元素」。

志揚國際旅遊憑「香港都市傳說及傳統習俗兩天團」奪「創意體驗行至尊路線」，該行程兩日一夜，到訪有「高街鬼屋」之稱的西營盤社區綜合大樓、華富邨及新娘潭等6個景點，表明是「尋幽探秘」。該公司出入境旅遊部經理曾錦熙稱已開始收客，暫多是本地人報名，每團約20人，如客人自行安排住宿，每人收費700至800元，連酒店住宿則1300元，強調住宿不會與都市傳說有關，「乾淨衛生為主」。

曾錦熙說，該路線一半行程在晚上，每個景點都有故事，「唔係迷信、鬼故」，大多是前人口耳相傳下來，例如中大辮子姑娘傳說及大埔新娘潭，背後有其意義。他說鵝頸橋行程已為遊客準備英文版及簡體字版的打小人對白。

西貢遊漁排紮營玩浮潛

「親水樂悠遊至尊路線」由采天旅遊的「西貢奇洞星空與海洋深度遊」奪得，該公司代表稱，香港沿海，夏天愈來愈長，水上活動較多，地質公園是香港很好的賣點，日間會坐船觀賞地質公園，再參觀漁村，晚上會在漁排紮營過夜，翌日再有浮潛活動。