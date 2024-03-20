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港聞

港聞二

721案次被告：捉喉調整射水阻白衣打人

【明報專訊】2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動，其中時任1823熱線客戶服務主管的次被告庾家豪被指挑釁白衣人，有份向白衣人射水。庾家豪（現年39歲，小圖，陳家怡攝）昨於區院自辯稱，當晚打算和女友入元朗食糖水，出於「八卦」留在站內；自己說出「過嚟啊」是逞強「扮唔驚」，而現場人士向白衣人射水有效阻止白衣人打人，他承認捉過消防喉調整射水方向。

港島遊行後赴元朗 稱沒看林帖文

庾家豪供稱，自己在屯門長大亦熟悉元朗，2019年在1823熱線工作，翌年庾被捕後停職。庾提及，事前參加過兩次反修例遊行，7月21日則偕當時女友到港島遊行，其後乘港鐵去元朗食糖水。庾表示途中沒看到林卓廷發布關於元朗的帖文，與女友相處時「撳電話唔得㗎」。

稱喊「過嚟啊」是逞強

庾說，他晚上約10時許在元朗站落車，目睹大堂地上有兩灘血迹和斷棍，有女子受傷，林卓廷在場說有黑社會及叫各人不要出閘，庾以為有人爭執或尋仇，相信施襲的白衣人就是黑社會，並稱在電影見到黑社會才會「光明正大」打人。

控方指稱，庾當時推跌告示板。庾解釋，因為有白衣人搖告示板，差點傷及其女友，憶述當時有白衣人持棍指向閘內人揚言「出嚟啦」，又揮打靠近欄杆的人，庾感害怕及與他人互相保護。庾承認對白衣人說「過嚟啊，come on」，自言是逞強「扮唔驚」、表現出可能反抗，相信對方不會入閘。

認樽擲地 免黑衫男遭圍

庾承認刻意向地面擲樽引起白衣人注意，以免一名黑衫男子遭多人包圍，他也向白衣人招手回應，意味不會示弱和因他們恐嚇而懼怕，林卓廷一度拉回庾；其女友致電報警，接通後被告知已得悉事件並遭掛線。當有救護員到場，庾認為警方亦很快到達。衝突期間，時任記者何桂藍等多人受襲，庾指白衣人打救護員「離晒譜」，他曾拉着其他人及捉住水喉朝向白衣人，及後庾遭白衣人追上扑頭，庾在車廂內抵擋白衣人。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 元朗站 林卓廷 721白衣人襲擊

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