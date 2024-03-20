刑期上訴得直 12港人兩被告獲釋 原審認「判刑缺陷」 大狀：最早應2022底釋放

一案服畢 無法「同期執行」

上訴人鄭子豪（現年21歲）及廖子文（現年21歲）散庭後和親友離開法院。本案源於區院法官游德康2022年7月下令，鄭及廖就兩案部分刑期同期執行。及後懲教署無法執行法庭命令，因兩人已服畢潛逃案10個月刑期。游官其後於「判辭後記」中稱，如他一早知悉，將下調兩人刑期至21個月，以符合31個月總刑期，建議兩人上訴以修補「判刑缺陷」。

上訴爭議在於，鄭及廖的總刑期為31個月，《監獄規則》列明獄中行為良好可減刑三分之一，實際服刑期應為約20個月；不過兩人已服畢潛逃案刑期，變相兩案刑期直接相加，不獲減刑。代表鄭的大律師吳靄儀昨稱，游官判刑原意相當清晰，製燃彈案刑期應下調至16個月，達至兩案合共31個月總刑期。吳又稱兩人最早應於2022年底獲釋，目前已服刑完畢。

律政司：無咩唔公平

律政司助理刑事檢控專員羅天瑋回應稱，本案涉及「12港人」即12名潛逃者，兩人潛逃規劃周詳，罪責不簡單。談及兩人刑期或不符原審原意，羅表示「根本無咩唔公平」，上訴庭毋須介入。上訴庭法官彭寶琴聞言稱不太理解羅的觀點，按照律政司說法，游官毋須在判辭後記提出下調刑期，原審法官「唔會講一句無意義的說話」。

上訴方稱二人積極進修

上訴方透露，鄭子豪目前從事冷氣安裝工作，並積極進修；廖子文正修讀應用教育文憑，獲浸大副學士課程有條件取錄，有望重投社會，「重新站起來」。上訴庭法官彭偉昌考慮後裁定鄭及廖刑期上訴得直，判處兩人可即時獲釋的刑期，判辭將於6個月內頒布。

翻查資料，廖子文2022年9月提出刑期上訴，申請保釋候訴遭法官彭偉昌拒絕。判辭透露，懲教署未能按判決只將4個月刑期分期執行，意味廖需多服刑半年。彭官當時稱廖曾參與「周詳而有系統」的潛逃計劃，不信納他會依期歸押。同年11月，廖再申保釋獲批。

【案件編號：CACC 115/22】

明報記者

（反修例風暴）