明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

刑期上訴得直 12港人兩被告獲釋 原審認「判刑缺陷」 大狀：最早應2022底釋放

【明報專訊】涉及「12港人」案的廖子文和鄭子豪，於2019年在灣仔一單位管有半製成汽油彈等物，早前承認交替控罪「管有物品意圖摧毁或損壞財產」，分別被判囚28個月及27個月，連同偷渡潛逃的妨礙司法公正罪，總刑期同為31個月。兩人不服刑期上訴，認為已「坐爆」潛逃案的10個月刑期，無法享有製燃彈案的刑期扣減，構成不公。上訴庭昨日裁定兩人上訴得直，兩人即日重獲自由。

一案服畢 無法「同期執行」

上訴人鄭子豪（現年21歲）及廖子文（現年21歲）散庭後和親友離開法院。本案源於區院法官游德康2022年7月下令，鄭及廖就兩案部分刑期同期執行。及後懲教署無法執行法庭命令，因兩人已服畢潛逃案10個月刑期。游官其後於「判辭後記」中稱，如他一早知悉，將下調兩人刑期至21個月，以符合31個月總刑期，建議兩人上訴以修補「判刑缺陷」。

上訴爭議在於，鄭及廖的總刑期為31個月，《監獄規則》列明獄中行為良好可減刑三分之一，實際服刑期應為約20個月；不過兩人已服畢潛逃案刑期，變相兩案刑期直接相加，不獲減刑。代表鄭的大律師吳靄儀昨稱，游官判刑原意相當清晰，製燃彈案刑期應下調至16個月，達至兩案合共31個月總刑期。吳又稱兩人最早應於2022年底獲釋，目前已服刑完畢。

律政司：無咩唔公平

律政司助理刑事檢控專員羅天瑋回應稱，本案涉及「12港人」即12名潛逃者，兩人潛逃規劃周詳，罪責不簡單。談及兩人刑期或不符原審原意，羅表示「根本無咩唔公平」，上訴庭毋須介入。上訴庭法官彭寶琴聞言稱不太理解羅的觀點，按照律政司說法，游官毋須在判辭後記提出下調刑期，原審法官「唔會講一句無意義的說話」。

上訴方稱二人積極進修

上訴方透露，鄭子豪目前從事冷氣安裝工作，並積極進修；廖子文正修讀應用教育文憑，獲浸大副學士課程有條件取錄，有望重投社會，「重新站起來」。上訴庭法官彭偉昌考慮後裁定鄭及廖刑期上訴得直，判處兩人可即時獲釋的刑期，判辭將於6個月內頒布。

翻查資料，廖子文2022年9月提出刑期上訴，申請保釋候訴遭法官彭偉昌拒絕。判辭透露，懲教署未能按判決只將4個月刑期分期執行，意味廖需多服刑半年。彭官當時稱廖曾參與「周詳而有系統」的潛逃計劃，不信納他會依期歸押。同年11月，廖再申保釋獲批。

【案件編號：CACC 115/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑期上訴 鄭子豪 廖子文 12港人 反修例事件

上 / 下一篇新聞