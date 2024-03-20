公院醫護赴粵交流 稱內地資源豐厚廣用AI

港3小時人手勾CT影像

內地AI 6分鐘完成

醫管局正推行「大灣區醫療人才交流計劃」，14名放射師、5名物理學家和26名護理人員今年1月先後北上交流。隨團的聯合醫院腫瘤科（醫學物理部）高級物理學家陳小強說，本港癌症病人電療前，一般會由醫生花兩三小時憑人手勾劃電腦掃描（CT）影像的腫瘤，內地則由AI勾劃，再經醫生複檢，只需4至6分鐘，大幅縮短時間。放射診斷方面，李國威稱內地會用AI後製CT影像及分析影像，可縮短整體服務時間。

至於醫管局會否引入類似AI科技，李國威稱近年已陸續使用，例如新界西聯網已引入AI分析胸肺X光片及頭頸血管CT影像。陳小強則稱醫管局已購入外國AI軟件勾劃CT影像的腫瘤，但內地參照華人病歷研發軟件，準繩度或較高。

醫管局放射診斷輪候時間一般以星期計，被問可如何借鏡內地做法，縮短輪候時間，李稱內地資源豐厚，一間醫院有逾20台CT等儀器，本港一個聯網僅四五台，即使有AI，單談資源「要做到3天服務承諾，是尚有不足餘地」。護理方面，將軍澳醫院護理總經理郭慧敏稱，兩地智慧護理發展方向脗合，內地較港更無紙化。