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公院醫護赴粵交流 稱內地資源豐厚廣用AI

【明報專訊】醫管局今年初派出45名護士、放射師和物理學家到廣東省多間三甲醫院短暫交流。有份赴粵的博愛醫院放射科高級放射師李國威稱，內地放射診斷例如電腦掃描等，由預約至報告出爐只需3天，主要因內地醫院資源豐厚，「（內地）一間醫院有的儀器數量，多過我們一個聯網」，內地亦廣泛應用人工智能（AI），日後兩地須再深入交流AI科技差異。

港3小時人手勾CT影像

內地AI 6分鐘完成

醫管局正推行「大灣區醫療人才交流計劃」，14名放射師、5名物理學家和26名護理人員今年1月先後北上交流。隨團的聯合醫院腫瘤科（醫學物理部）高級物理學家陳小強說，本港癌症病人電療前，一般會由醫生花兩三小時憑人手勾劃電腦掃描（CT）影像的腫瘤，內地則由AI勾劃，再經醫生複檢，只需4至6分鐘，大幅縮短時間。放射診斷方面，李國威稱內地會用AI後製CT影像及分析影像，可縮短整體服務時間。

至於醫管局會否引入類似AI科技，李國威稱近年已陸續使用，例如新界西聯網已引入AI分析胸肺X光片及頭頸血管CT影像。陳小強則稱醫管局已購入外國AI軟件勾劃CT影像的腫瘤，但內地參照華人病歷研發軟件，準繩度或較高。

醫管局放射診斷輪候時間一般以星期計，被問可如何借鏡內地做法，縮短輪候時間，李稱內地資源豐厚，一間醫院有逾20台CT等儀器，本港一個聯網僅四五台，即使有AI，單談資源「要做到3天服務承諾，是尚有不足餘地」。護理方面，將軍澳醫院護理總經理郭慧敏稱，兩地智慧護理發展方向脗合，內地較港更無紙化。

相關字詞﹕醫護 公立醫院 人工智能 大灣區醫療人才交流計劃 醫管局

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