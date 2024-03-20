「百年不遇」 圓明園巨畫駕臨

今次展覽分兩期展出，由於紙質和絲綢類文物易受燈光照射而耗損，每期部分文物展出3個月後將「休眠」，至少一年不再重現大眾眼前。故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠稱展品水平高且珍貴，舉例燙樣及貼落藏品是「普通老百姓從來沒有機會看到」，展覽「百年不遇」，籲公眾親身入場觀賞。

3.5米貼落 近觀嘉慶幼年生活

王續稱，貼落即是貼在牆上的繪畫，眾多展品中，她特別喜歡一幅長約3.5米名為《乾隆帝妃及永琰像》的貼落，觀眾可近距離細看幼年嘉慶帝永琰及亁隆帝妃，從畫中飾品及居所環境了解其生活面貌，形容觀賞機會是「一生難得」，如置身圓明園 。

燙樣睹建築卍字佈局寓吉祥

展覽五大單元分別展現圓明園的空間佈局、時令節慶等皇室生活、園林藝術、皇室親情及遭戰亂焚毀的遺蹟等。首單元展出的「萬方安和殿燙樣」為同治年間供皇帝御覽的重修方案模型，其平面呈卍字形，象徵神聖與吉祥。故宮文化博物館助理研究員梁慧淇稱，雍正對佛學甚有研究，燙樣中33個分間與觀音有33種不同面貌的說法有關，今次難得打開屋簷展示，公眾可透過模型內的「黃籤」標記了解宮殿間隔及室內裝修細節。

單元二則重點展出一幅《乾隆帝元宵行樂圖》巨型貼落，梁慧淇指畫中描繪乾隆帝在「山高水長」觀賞煙火的情况，其中高掛在紅色高腳架的煙火盒，燃燒時會向下爆出壽星公或福壽等吉祥字樣。梁稱，以往甚少展出貼落，因文物面積較大，策展時需以大型框架固定。

同場展示的動畫根據乾隆《穿戴檔》，展示皇室元宵節行程，包括由清晨5時到安佑宮祭祖、赴正大光明殿設宴，以及到同樂園逛燈會等，途中皇室成員坐在「冰牀」滑過湖面前往圓明園各區。

動畫重現石雕構件 沉浸體驗

展覽亦設互動媒體裝置，以動畫重現於長春園西洋樓的石雕構件，讓參觀者沉浸式體驗場景。從另一畫作《西洋樓銅板畫》可知此石雕位於海晏堂西面，本體為漢白玉，頂部雕有柿子、蓮蓬、瓜等紋飾，寓意瓜瓞連綿、多子多福，側面雕刻巴洛克風格貝殼等紋飾，中西合璧。

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