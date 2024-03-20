「百年不遇」 圓明園巨畫駕臨

【明報專訊】香港故宮文化博物館聯同故宮博物院及北京市海淀區圓明園管理處合作，今日起至8月12日舉辦「圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽，以五大單元展出約190件珍貴文物，包括繪畫、書法、器物、燙樣及圖樣等，大部分展品來自紫禁城和圓明園，且屬首次出境展覽。其中由皇家建築師為送呈皇帝御覽而製作的建築模型「燙樣」首度來港展出，全球現存燙樣僅80多件。展覽另一焦點是多幅故宮博物院藏宮廷繪畫「貼落」。
今次展覽分兩期展出，由於紙質和絲綢類文物易受燈光照射而耗損，每期部分文物展出3個月後將「休眠」，至少一年不再重現大眾眼前。故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠稱展品水平高且珍貴，舉例燙樣及貼落藏品是「普通老百姓從來沒有機會看到」，展覽「百年不遇」，籲公眾親身入場觀賞。
3.5米貼落 近觀嘉慶幼年生活
王續稱，貼落即是貼在牆上的繪畫，眾多展品中，她特別喜歡一幅長約3.5米名為《乾隆帝妃及永琰像》的貼落，觀眾可近距離細看幼年嘉慶帝永琰及亁隆帝妃，從畫中飾品及居所環境了解其生活面貌，形容觀賞機會是「一生難得」，如置身圓明園 。
燙樣睹建築卍字佈局寓吉祥
展覽五大單元分別展現圓明園的空間佈局、時令節慶等皇室生活、園林藝術、皇室親情及遭戰亂焚毀的遺蹟等。首單元展出的「萬方安和殿燙樣」為同治年間供皇帝御覽的重修方案模型，其平面呈卍字形，象徵神聖與吉祥。故宮文化博物館助理研究員梁慧淇稱，雍正對佛學甚有研究，燙樣中33個分間與觀音有33種不同面貌的說法有關，今次難得打開屋簷展示，公眾可透過模型內的「黃籤」標記了解宮殿間隔及室內裝修細節。
單元二則重點展出一幅《乾隆帝元宵行樂圖》巨型貼落，梁慧淇指畫中描繪乾隆帝在「山高水長」觀賞煙火的情况，其中高掛在紅色高腳架的煙火盒，燃燒時會向下爆出壽星公或福壽等吉祥字樣。梁稱，以往甚少展出貼落，因文物面積較大，策展時需以大型框架固定。
同場展示的動畫根據乾隆《穿戴檔》，展示皇室元宵節行程，包括由清晨5時到安佑宮祭祖、赴正大光明殿設宴，以及到同樂園逛燈會等，途中皇室成員坐在「冰牀」滑過湖面前往圓明園各區。
動畫重現石雕構件 沉浸體驗
展覽亦設互動媒體裝置，以動畫重現於長春園西洋樓的石雕構件，讓參觀者沉浸式體驗場景。從另一畫作《西洋樓銅板畫》可知此石雕位於海晏堂西面，本體為漢白玉，頂部雕有柿子、蓮蓬、瓜等紋飾，寓意瓜瓞連綿、多子多福，側面雕刻巴洛克風格貝殼等紋飾，中西合璧。
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