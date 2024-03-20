【Emily】辯23條講英文 劉智鵬開埠說起

新民黨李梓敬就喺facebook發帖形容自己發火「英語鬧爆西方政客」。佢發言時多次語氣激動，七情上面，愈講愈大聲，背後嘅黨友陳家珮間唔中都望一望佢。李話2019年市民喺恐懼中生活近兩年，反問若人民表達思想時感覺唔安全，又點樣真正享有大家珍惜嘅自由、令民主嘅美德茁壯成長，批評外國政客虛偽。

其餘用英文發言嘅包括民建聯李慧琼、林琳、周浩鼎、梁熙，新民黨何敬康；另外尚海龍、嚴剛同譚岳衡就用普通話發言。

何君堯：講國安畀教師睥住

其他議員都用廣東話發言。何君堯引述佢曾為近2000個教師提供維護國安培訓，得到嘅體驗「仍有顯著部分係唔好」，佢覺得要長期鬥爭，做到唔止表面有效，而係要「到心入腦」。佢話部分教師上堂時瞓覺、打機、傾偈，「仲有咩啊？睥住我啊！」佢又話自己收到評語，畀教師質疑佢講嘢「粗鄙」。屬「A4聯盟」嘅林素蔚就話「完全支持、粉身碎骨地支持」條例草案。