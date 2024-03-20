【Emily】律政司前專員 林美秀任平機會主席 2019年處理逃犯條例

政府噚日發新聞稿公布，早前公開招聘平機會主席一職，又成立遴選委員會，然後將建議交畀特首考慮。遴選委員會由政務司長做主席，成員包括立法會議員陳健波、港區全國人代陳帆、政制局長同行政署長。

新聞稿提到，林美秀服務律政司29年，退休前係律政司國際法律專員，為政府履行雙邊同多邊國際義務、貿易同投資法律、外國領事團所享特權同豁免權等方面畀意見。政府發言人話林喺公共服務方面經驗豐富、才能卓越，具備出色領導能力，深信佢必能帶領平機會，喺香港推廣平等機會同消除歧視方面有更大貢獻。

政府感謝朱敏健貢獻

政府又感謝現任主席朱敏健過去5年嘅寶貴貢獻，話佢任內帶領平機會切實執行4條反歧視條例，積極推廣平等機會信息，祝願佢離任後生活愉快。朱敏健就話，林美秀具備深厚法律知識同豐富經驗，深信平機會一定可以繼續向前邁進。