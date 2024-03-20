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浸會醫院申重建獲邀設套餐收費 醫衛局：院方原則上同意

【明報專訊】政府擬於現有私家醫院擴建或重建時邀請引入「最低限度規定」，例如提供一定比例的套餐收費服務，以提升收費透明度。香港浸信會醫院近日向城規會提交舊院重建計劃申請，包括擬放寬建築物高度限制至14層。醫衛局回覆本報稱，該院原則上同意接受最低限度規定，若重建計劃獲批而須修訂地契，將與該院展開磋商，以期修訂服務契約。私家醫院聯會主席何兆煒稱支持推動收費透明，惟須先檢視現時套餐收費成效。

重建後病牀增約19%

浸會醫院向城規會提交文件顯示，擬申請放寬舊院A、B、C座建築物高度限制，由現時10層增至14層，重建後該3座大樓由提供589張住院病牀，增約18.8%至700張，手術室由13間增至16間。

浸會醫院回覆本報稱該院有5座大樓，A、B、C座已服務逾60年，硬件設備及空間皆需提升，已於今年初向城規會提交重建申請，擬將3座大樓原址拆卸並整合為一座綜合大樓。

該院續稱為期10年的工程將分兩期進行，預計2034年完工，其間原址D、E座和位於牛頭角的香港浸信會醫院東九龍醫療中心將繼續提供服務；目前項目為初步籌備階段，已完成多項前期勘察工程。

港怡和中大醫院的服務契約有訂立最低限度規定。醫衛局回覆本報稱，最低限度規定涵蓋醫院服務範圍、收費透明度、套餐收費的標準病牀比例、服務標準及提交報告等，並知悉浸會醫院擬向城規會提交重建申請，已邀請該院考慮接受最低限度規定，獲院方原則上同意。

醫衛局稱若有關醫院同意接受最低限度規定，經修訂地契會加入規定並於地價反映；若不願意接受，地契修訂將根據一般政策進行，包括收取市值地價。該局透露，正與擬議重建的播道醫院商討接受最低限度規定。

私院聯會主席：

支持收費透明 形式待商榷

何兆煒向本報稱，若私院申請新土地等，政府有充分理據提出新要求，業界亦支持收費透明，惟形式仍待商榷。他稱中大和港怡醫院過去難以達至套餐收費比例要求，當局應先詳細檢視原因，例如病人和客席醫生意欲，亦須考慮套餐收費會否較非套餐昂貴。至於13間私院牌照今年底到期，他稱當局未與他接觸，不清楚會否藉續牌加入新規定。

相關字詞﹕浸會醫院 私家醫院 最低限度規定 醫衛局

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