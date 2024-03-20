投訴警察去年升35% 警：因社會經濟活動全面復蘇

被問及會否擔心23條立法後投訴數字會有變化，王沛詩表示，警方不論任何法例都會如常執行職責，監警會工作及責任亦不會改變，強調會繼續以公平公正的原則，以事實為基礎、證據為依歸，嚴肅處理每一宗投訴。

今年首兩月須匯報投訴下跌兩成

今年首兩個月，投訴警察課共接獲220宗須匯報投訴，較去年同期的272宗下跌近兩成，其中最多投訴為疏忽職守，佔137宗，對比去年同期下跌6%；其次是行為不當、態度欠佳及粗言穢語，佔68宗，對比去年同期下跌38%；另有9宗毆打、5宗濫用職權及1宗揑造證據的投訴。對於揑造證據的投訴內容，監警會秘書長梅達明稱，一般不會評論個別案件，目前監警會未收到案件資料。

另外，監警會今年首兩個月通過的273宗須匯報投訴，當中136宗投訴人撤回投訴、84宗無法追查、35宗簡便方式解決、7宗無法證實、3宗證明屬實、3宗未經舉報但證明屬實、3宗列作並無過錯、虛假不確則佔2宗。

投訴警察課高級警司陳憲鈞表示，警方去年全年共執行超過110萬宗搜查、發出逾250萬張交通定額罰款告票、處理逾150萬宗報案，強調涉及投訴的個案佔極少數。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青昨於會上介紹網上詐騙陷阱搜尋工具「防騙視伏App」，指由去年2月推出至今已有30萬人次下載，早前亦新增3項功能，包括收到可疑來電或瀏覽可疑網站時，會自動辨識和彈出警示，以及增設公眾舉報平台，以提升市民防騙意識。

陳純青續稱，去年全年共有5105宗網上投資騙案，較2022年全年的1884宗多1.7倍；涉款額達32.7億元，較2022年全年9.3億元多2.5倍。