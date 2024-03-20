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港聞

港聞二

中電300米電纜下墜 擊中小巴曾礙供電

【明報專訊】中電昨在元朗更換電纜期間，一條300米長，沒有帶電的電纜突然下墜，擊中一輛小巴後，車頭懷疑勾到電纜並拖行，掃斷旁邊兩支燈柱。事件中無人受傷，惟下墜電纜壓倒附近一條架空電纜，一度影響供電，中電致歉並表示會調查起因。機電署稱，中電已向署方通報事故，已要求中電盡快查明原因，並於4周內提交報告。

中電正換電纜 4周內報告交代

中電表示，承辦商昨為40萬伏特供電系統更換架空電纜，其間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條11,000伏特架空電纜，68個客戶的電力供應受影響，電力供應昨午全面恢復。機電署表示已即時派員調查，會繼續和中電密切跟進，並敦促中電採取適當的改善措施，以防止事故再次發生。

小巴勾電纜拖行 掃斷兩燈柱

昨午約12時半，警方接報指青山公路元朗段近凹頭交匯處有一條直徑約5厘米粗的電纜墜下，擊中一輛小巴。網上有片段顯示，當時一輛紅色小巴沿青山公路行車天橋往元朗市中心方向行駛，至上址時車頭疑拉扯到電纜，行駛期間掃斷旁邊燈柱，有燈柱被折曲墜下，橫亘行車線；橋下有駛經的士見狀急忙扭軚閃避。涉事電纜其後橫擱於行車天橋上，有駕駛者下車了解。

警方經初步調查，涉事電纜約長300米，涉事小巴當時載有10名乘客，無人受傷。現場所見，工程人員分別在公路及附近一個電塔搶修，行車天橋下方疑遭掃毁的兩支燈柱倒在路壆，其後由工人移走。路政署稱已要求承建商盡快安排維修。

學者：乘客勿碰金屬免觸電

倡換電纜時公布消息

理大電機及電子工程學系教授鄭家偉表示，電纜下墜影響路面罕見，當中或涉及工作失誤，包括將架空電纜拆下置於地上時未有正確評估電纜下墜速度及影響，建議公司多加留意。他又指駕駛者或市民如見電纜下墜，要盡快離開車輛，避免接觸車輛金屬部分及電纜，以免觸電。鄭建議中電未來更換電纜時，可向市民及駕駛者公布相關消息，予他們心理準備。元朗區議員施駿興稱，幸意外沒有造成傷亡。他認為涉事公司必須檢討更換電纜工序，確保日後不會發生同類事故。

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