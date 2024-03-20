紅山32屋就清拆令上訴

屋宇署：發出68清拆令及釘契

據屋宇署及地政總署綜合回覆本報查詢表示，關於業主正就當中32張清拆令提出上訴，上訴審裁小組正處理有關個案。另有一屋因業主於去年山泥傾瀉事件前已主動處理僭建物，有關註冊承建商正施工，毋須發清拆令。屋宇署強調會檢控無合理辯解而沒遵令的業主，一經定罪，可罰款20萬元及監禁一年；並於罪行持續的每天可另罰2萬元，業主亦須自行承擔清拆僭建物費用。

另外，地政總署已向30間屋發出通知，飭令相關人士限期前拆除官地上的構築物及停止佔地，限期視乎拆卸工程規模，但不會超過相關通知發出後的150天。

涉山泥傾瀉4屋兩上訴

就山泥傾瀉位置附近的松柏徑第70、72、74、76號屋，屋宇署指4屋均有僭建，72號屋業主已委任認可人士，但仍未提交修繕建議書及建築圖則，署方已發警告信並展開檢控。70、72及74號屋亦涉非法佔地，地政總署指涉事業主或代理人已提交清拆佔用土地上構築物的方案，署方會繼續跟進。

另外，地政總署去年9月底已完成涉事山坡的緊急維修工程，相關費用約180萬元，政府正調查山泥傾瀉成因，如發現與個別獨立屋的僭建或非法佔地有關，會諮詢法律意見採取適當行動及追討鞏固斜坡相關費用。