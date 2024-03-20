明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

紅山32屋就清拆令上訴

【明報專訊】本報日前報道，屋宇署已向港島紅山半島涉及僭建的72間臨海獨立屋發出清拆令。屋宇署回覆本報證實去年11月完成山泥傾瀉位置4間獨立屋以外的85間屋巡查，共發出68張清拆令並對涉及的獨立屋「釘契」，惟當中32張清拆令的業主已提上訴。4間涉山泥傾瀉範圍的獨立屋亦有兩間提出上訴；餘下兩間的其中之一，屋宇署已展開檢控。

屋宇署：發出68清拆令及釘契

據屋宇署及地政總署綜合回覆本報查詢表示，關於業主正就當中32張清拆令提出上訴，上訴審裁小組正處理有關個案。另有一屋因業主於去年山泥傾瀉事件前已主動處理僭建物，有關註冊承建商正施工，毋須發清拆令。屋宇署強調會檢控無合理辯解而沒遵令的業主，一經定罪，可罰款20萬元及監禁一年；並於罪行持續的每天可另罰2萬元，業主亦須自行承擔清拆僭建物費用。

另外，地政總署已向30間屋發出通知，飭令相關人士限期前拆除官地上的構築物及停止佔地，限期視乎拆卸工程規模，但不會超過相關通知發出後的150天。

涉山泥傾瀉4屋兩上訴

就山泥傾瀉位置附近的松柏徑第70、72、74、76號屋，屋宇署指4屋均有僭建，72號屋業主已委任認可人士，但仍未提交修繕建議書及建築圖則，署方已發警告信並展開檢控。70、72及74號屋亦涉非法佔地，地政總署指涉事業主或代理人已提交清拆佔用土地上構築物的方案，署方會繼續跟進。

另外，地政總署去年9月底已完成涉事山坡的緊急維修工程，相關費用約180萬元，政府正調查山泥傾瀉成因，如發現與個別獨立屋的僭建或非法佔地有關，會諮詢法律意見採取適當行動及追討鞏固斜坡相關費用。

相關字詞﹕地政總署 屋宇署 霸佔官地 僭建 紅山半島

上 / 下一篇新聞