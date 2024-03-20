稱比中原早7周申寬待 美聯覆核競委會提控

司法覆核申請人依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司，以及美聯集團有限公司；建議答辯人為競委會。入稟狀指申請方的法律團隊去年3月向競委會申請寬待，獲告知寬待的申請資格已不適用（見表）。其後競委會在記者會公布，中原地產及利嘉閣在「先到先得」的準則下獲得寬待，因此只有美聯一方被控。

施永青3月稱不認同寬待

美聯稱同月申請被拒

根據入稟狀，申請方近期索取競委會文件，知悉中原於去年5月申請寬待，比起申請方遲約7周；去年3月1日，中原集團（旗下為中原地產及利嘉閣）主席施永青與競委會開會，會議紀錄顯示施表明自己是有原則和信念的人，不認同寬待的做法，且願意承擔公司責任。同月13日，申請人的法律團隊向競委會申請寬待被拒。

競委會稱曾申寬待要「鬥快」

入稟狀指競委會曾在記者會解釋，申請寬待的重點是「鬥快」，競委會只會考慮第一名主動舉報和申請寬待的公司。申請方爭議文件顯示施永青一度抗拒申請寬免，其後始改變心意；根據「先到先得」的準則和一貫寬待政策，申請人比另兩間公司更早申請寬待，理應獲得寬免。申請方質疑競委會決定不合理，要求法庭推翻，並宣告申請人從去年3月起獲寬待資格。此外，申請方表示司法覆核申請與競委會訴訟有關，要求法庭在該案頒令永久終止聆訊。

翻查資料，競委會去年11月入稟競爭事務審裁處，指美聯集團和中原地產高層曾6次會面，協議新盤交易實收佣金限定2%。美聯及中原其後各自發出內容及字眼相若的通告，限實收佣金2%，涉損害消費者權益。

【案件編號：HCAL 490/24】