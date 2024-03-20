明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱比中原早7周申寬待 美聯覆核競委會提控

【明報專訊】競爭事務委員會去年11月入稟控告美聯集團及旗下美聯物業和香港置業，以及5名管理層，涉連同中原地產及利嘉閣合謀訂定新盤交易佣金，違反《競爭條例》。中原地產和利嘉閣因向競委會申請寬待，不被控告。事隔近4個月，美聯集團等3間公司日前入稟高院申請司法覆核，表示美聯集團比另外兩間地產代理更早申請寬待但遭拒，要求撤銷競委會決定，並終止針對美聯集團的訴訟。

司法覆核申請人依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司，以及美聯集團有限公司；建議答辯人為競委會。入稟狀指申請方的法律團隊去年3月向競委會申請寬待，獲告知寬待的申請資格已不適用（見表）。其後競委會在記者會公布，中原地產及利嘉閣在「先到先得」的準則下獲得寬待，因此只有美聯一方被控。

施永青3月稱不認同寬待

美聯稱同月申請被拒

根據入稟狀，申請方近期索取競委會文件，知悉中原於去年5月申請寬待，比起申請方遲約7周；去年3月1日，中原集團（旗下為中原地產及利嘉閣）主席施永青與競委會開會，會議紀錄顯示施表明自己是有原則和信念的人，不認同寬待的做法，且願意承擔公司責任。同月13日，申請人的法律團隊向競委會申請寬待被拒。

競委會稱曾申寬待要「鬥快」

入稟狀指競委會曾在記者會解釋，申請寬待的重點是「鬥快」，競委會只會考慮第一名主動舉報和申請寬待的公司。申請方爭議文件顯示施永青一度抗拒申請寬免，其後始改變心意；根據「先到先得」的準則和一貫寬待政策，申請人比另兩間公司更早申請寬待，理應獲得寬免。申請方質疑競委會決定不合理，要求法庭推翻，並宣告申請人從去年3月起獲寬待資格。此外，申請方表示司法覆核申請與競委會訴訟有關，要求法庭在該案頒令永久終止聆訊。

翻查資料，競委會去年11月入稟競爭事務審裁處，指美聯集團和中原地產高層曾6次會面，協議新盤交易實收佣金限定2%。美聯及中原其後各自發出內容及字眼相若的通告，限實收佣金2%，涉損害消費者權益。

【案件編號：HCAL 490/24】

相關字詞﹕司法覆核 合謀定價 中原集團 美聯集團 競爭事務委員會

上 / 下一篇新聞