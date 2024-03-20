灣區熱搜：推胰島素國產化 冀打破歐美壟斷

降藥物原料「卡脖子」風險

「這個項目一開始就有個心願，是幫助國家解決『卡脖子』問題。」伍子龍說，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）、美國禮來（Eli Lilly）和法國賽諾菲（Sanofi）3間藥企壟斷70%胰島素藥物及原料，「現在（地緣政治）關係緊張，萬一台海發生什麼事，美國像制裁俄羅斯那樣，對中國包括金融、能源、醫藥等方面全面制裁，這風險很大」。

他指出，中國胰島素市場規模達2.5億元人民幣，現時有國產胰島素生產商，但他們的原材料基本都含有歐美進口成分，「有些人不知道，以為自己用國產藥，但不知道國產藥業依賴美國進口原料」。伍子龍強調這些藥企未必不想國產化，「但在他們早期開發的時候，中國的化工和藥品工業沒有發展起來，他們根本沒有那麼多選擇，所以要用歐美材料。但到了今天，我們作為後來者，有機會可以更新成分推動國產化」。