灣區熱搜：「冰凍微針」無痛注射 需製冷設備人才 嘆灣區欠製藥基建 港科企佈局京滬魯

明報記者 林迎

創辦人：微針可減注射風險醫療廢物

伍子龍表示，華港龍生物科技有限公司2021年在香港成立，為城大「HK Tech 300」種子基金團隊之一。該公司現時着力研發第三代冰凍微針產品，其技術是城大生物醫學工程學系副教授徐臣傑的研究成果，只要把附有冰凍微針的貼片壓在皮膚上，一支支小於1毫米的微針便可無痛地穿透皮膚表層，內含藥物即輸送到體內。冰凍微針可用於治療不同疾病，而伍子龍選擇治療糖尿病，「因為中國有1.4億糖尿病患者，全球最多」。轉用冰凍微針可使患者注射痛楚和風險大大減低，亦不會產生大量針頭等醫療廢物。

伍2022年獲邀到廣州黃埔發展，「一開始什麼業務都想在廣州做，但發現不太行，因為製藥不止需要辦公室，還要實驗室和GMP（Good Manufacturing Practice，世界衛生組織制訂的生產質量管理規範） 級別廠房，廣州這些基礎設施不太足夠」。

「不是廣州沒有好的實驗室，有廣州實驗室，那是鍾南山團隊在用，黃埔實驗室也被北大團隊包起。」伍子龍解釋，在香港科學園或北京昌平的中關村生命科學園則有公共實驗室可租用，他曾到南沙、深圳尋找類似設施，但沒有收穫，「不是『求其』裝修就可以，是要製藥的GLP（Good Laboratory Practice，優良實驗室規範）級別實驗室」。華港龍最終與廣藥集團簽署合作協議，租用對方在廣州海珠區的實驗室，「香港雖然都有做實驗，但藥物監管未打通，藥監局要求實驗在內地做」。

灣區達標廠房難覓 需建3年「等不起」

闖開一道難關後，下一個難題是在製藥環節。伍子龍透露，華港龍計劃2027年取得國家藥監局批文展開臨牀一期實驗，但前期需要搭建生產線，要符合藥監局潔淨、自動化的要求，設備也要自己開發，「其他製藥公司如果是做標準化劑型，比如藥丸，找代工廠也可以，但我們做的是全球創新的、沒人做過的東西，設備不是現成的，給錢都買不到，要有技術才能開發出來」。伍子龍發現大灣區難找到符合標準的廠房，「有些地方說可以代建，但需要3至4年時間，太久了，我等不起」。他後來到製藥產業更先進的長三角，上海、蘇州、無錫都有合適廠房。

轉戰長三角製藥 京魯研配套醫療器械

與此同時，華港龍將政府關係職能放在北京，伍子龍說，北京畢竟是政治中心，國家藥監局是在北京審批。

公司亦會在北京研發配套產品——存放冰凍微針的便攜式冰箱，本身亦是一種醫療器械，「冰凍微針需要在-20℃下儲存和運輸，遞送細胞更要-80℃以下。我希望開發一種盡量輕的便攜式冰箱，最好只有幾公斤」。可是在大灣區難找到製冷方面的專才，「沒人搞這個專業，在北京或山東則會更多」。華港龍現時與在青島與內地家電龍頭海爾合作，但最終製出理想冰箱「要看科技進步程度，不是憑空可以研發，也需要相關配件」。

穗設化妝品業務 港擔融資重任

談回大灣區，伍子龍稱廣州強項在化妝品行業，有產業鏈資源，而華港龍另一產品是抗衰老、除皺紋及淡斑眼膜，「在廣州花都、從化區容易找到供應商，所以廣州會有化妝品業務角色」。香港則主要擔負融資重任，若臨牀一期實驗成功，期望2031年或之前可以符合港股「18A」上市條件，屆時市值須達到15億元。他笑言，這目標不是可以馬上達成，「如果投資者想賺快錢，不會投給我們」。華港龍亦已申請香港創新科技署「產學研1+」計劃，預計快將公布結果。伍子龍說，如果獲得資金支持，在香港會開展更多業務。