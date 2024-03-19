有外媒拒個人登廣告 成立「重光團隊」應對

【明報專訊】李宇軒昨日談及「重光團隊」成立經過，稱「一開始點解需要成立一個組織，就係為咗落廣告」。因為首次眾籌時，部分外國報館指明須以組織名義登廣告，當時團隊使用不同名稱，甚至借用眾志的名義登廣告；翌月眾人成立組織，以統一的名義登廣告，該組織後期涉足不同活動。李另指「攬炒巴」劉祖廸在「重光」的角色重要。
後期涉廣告以外活動
李昨供稱，他於2019年7月與攬炒巴及Shirley Ho等人成立「重光」，成員為「一班國際香港人同關心香港嘅人」，目的為爭取民主與自由。該組織成立的契機，可追溯至同年6月首次眾籌期間，團隊發現有外國報館不接受匿名或個人名義登廣告，須以組織名義。當時團隊曾使用「Free Hong Kong」及「Hong Konger」等名義，以及在香港眾志同意下借用其名義登廣告。
翌月在第二次眾籌期間，團隊決定以統一的組織名義登廣告，利用Telegram投票功能，經成員票選決定組織命名為Fight for Freedom, Stand with Hong Kong（重光團隊）。組織在後期開始涉足不同活動，包括在海外籌辦實體活動、聘諮詢顧問公司，以及在社交媒體登廣告。
指攬炒巴具號召力 二次眾籌精神領袖
李又提及攬炒巴在「重光」的角色重要，指對方在連登具號召力，其帖文引起迴響；法官李運騰問，攬炒巴是否第二次眾籌的精神領袖，李答「可以咁理解」。
控方展示2019年7月第二次眾籌團隊在英國報章刊登的廣告，其中一則提及「sign the petition（簽名請願）」。李指攬炒巴想將廣告形式改成具體活動，即發起簽名請願。
（黎智英案）
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