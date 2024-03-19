明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

李宇軒：第三次眾籌金額大 藉Mark Simon收款

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案昨第47日審訊。李宇軒就第三次眾籌計劃作供，指籌得約180萬美元，非一般戶口可處理，需「咁上下有錢嘅人」提供戶口收款，陳梓華其後聯繫某人幫忙，對方要求將款項轉至信託基金，減低被香港銀行干預的風險；李最遲半年後得知對方是Mark Simon。

除眾籌外，李宇軒亦交代「重光團隊」成立經過，稱原先只為登廣告，但後期組織涵蓋範圍更廣（見另稿），又透露在英國的第二次眾籌共得319,493英鎊，當中因涉及平台技術問題及信用卡手續費，實際籌得308,299英鎊，支出同為308,299英鎊。

李供稱第三次眾籌登報計劃「G攬眾籌」發生於2019年8月，當時「G20」及「攬炒巴」團隊部分成員有見首兩次眾籌取得成功，打算聯手再辦，引起國際對港關注。李負責眾籌事宜，「攬炒巴」劉祖廸則在連登宣傳。他指廣告在英國、美國、加拿大、德國、西班牙等多國報章刊登，確認最後籌得約180萬美元（約1400萬港元）。

由陳梓華聯絡 半年後始知真身

李憶述，當時團隊商討計劃實施細節，決定沿用第二次眾籌的平台「GoFundMe」，但平台無法選用港元，加上籌款對象不限於英國，故決定用美元，由信託基金「The Project Hong Kong Trust」的美國戶口管有，而持有人為3名美國公民，其中一人是「Katherine Cheng」。

李又憶述，當時團隊尋找是否有人可提供美國戶口，加上最後籌得的金額頗高，不是一般銀行戶口可處理，需有一定金額的交易和「咁上下有錢嘅人」，否則有可能被控告「洗黑錢」。李提到曾有一名「美國有錢人士」願協助，但最終轉帳交易沒被銀行接納，李問陳梓華「有冇計」，陳表示會「諗吓辦法」，其後稱「搵到人」。李後來得悉該人是Mark Simon（黎智英助手），當平台款項被提取後，再有款項從Simon戶口轉帳至基金。控方問何時得知Simon參與，李稱最遲2020年2月整理結單時看到其名字。

Simon要求美公民任信託人 免干預

法官李運騰追問信託基金是否為眾籌而設、為何不跟從先前兩次眾籌做法，直接從平台提款。李指Simon與律師商討後要求將款項轉至基金，由美國公民擔任信託人，免受香港銀行干預；團隊成員亦有就此商討，認為款項不留在本地銀行，可減低被凍結的風險。至於何時認識Mark Simon，李稱2019年8至9月時任美國參議員斯科特（Rick Scott）訪港期間，陳安排雙方會面，Simon亦有出席。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

上 / 下一篇新聞

美斯缺陣退半票 須證撤投訴索賠 有議員批「難睇」 大狀稱類近和解做法正常
美斯缺陣退半票 須證撤投訴索賠 有議員批「難睇」 大狀稱類近和解做法正常
海關冚私煙大半月拘1314人 49為買家 首破格仔舖存貨
海關冚私煙大半月拘1314人 49為買家 首破格仔舖存貨
南華會電腦遭入侵 已報警 私隱署調查
南華會電腦遭入侵 已報警 私隱署調查
【日月掠影】1962年5月20日：制水民生大事 輸東江水化解
【日月掠影】1962年5月20日：制水民生大事 輸東江水化解
插錯頸動脈肇因 醫生：唔係好記得 注鹽水血湧始知 翁拔走錯置導管後亡
插錯頸動脈肇因 醫生：唔係好記得 注鹽水血湧始知 翁拔走錯置導管後亡
首5次導管手術 需資深醫生在場
首5次導管手術 需資深醫生在場
7．21案控方稱吹雞可指約食飯 官：貽笑大方 被指任事件發酵置身事外 黃偉賢斥本末倒置
7．21案控方稱吹雞可指約食飯 官：貽笑大方 被指任事件發酵置身事外 黃偉賢斥本末倒置
勝訴後改身分證性別未果 跨男再提覆核
勝訴後改身分證性別未果 跨男再提覆核
網上賭博贏得 警認洗錢近700萬
網上賭博贏得 警認洗錢近700萬
救護員涉非禮 辯：有無證據都不認罪
救護員涉非禮 辯：有無證據都不認罪
避捕撞斃途人案 司機及同黨還押
避捕撞斃途人案 司機及同黨還押
收生不足 青衣趙曾學韞小學派0班 下周一前須交救校方案 家長讚教師關愛無意轉校
收生不足 青衣趙曾學韞小學派0班 下周一前須交救校方案 家長讚教師關愛無意轉校
葵青收生難重災區 學校共識不搶叩門生
葵青收生難重災區 學校共識不搶叩門生
科技城環評須補交簡化版補償方案
科技城環評須補交簡化版補償方案
工人洗地底水缸跌傷被困 消防救出
工人洗地底水缸跌傷被困 消防救出
懿居二期揀樓首天七成缺席 市建局指暫停壓測 或轉購私樓
懿居二期揀樓首天七成缺席 市建局指暫停壓測 或轉購私樓
聖誕缺機師取消航班 國泰保證復活節不再
聖誕缺機師取消航班 國泰保證復活節不再
房會車場「中叉」4月起收費 每小時20元
房會車場「中叉」4月起收費 每小時20元
有外媒拒個人登廣告 成立「重光團隊」應對
有外媒拒個人登廣告 成立「重光團隊」應對
鵰兄披雨衣
鵰兄披雨衣
女子疑衝燈捱撞 巴士爆玻璃
女子疑衝燈捱撞 巴士爆玻璃
灣區熱搜：穗擬推的士費「可加可減」浮動制 按時段調整 春節收附加費 有司機嘆太複雜
灣區熱搜：穗擬推的士費「可加可減」浮動制 按時段調整 春節收附加費 有司機嘆太複雜
灣區熱搜：佛山惠州早行浮動價
灣區熱搜：佛山惠州早行浮動價
灣區手記：駐站維修 ／文：尚東美
灣區手記：駐站維修 ／文：尚東美
【Emily】民建聯擬開小紅書「說好香港故事」 加強內部培訓 目標議助等每年北上一次
【Emily】民建聯擬開小紅書「說好香港故事」 加強內部培訓 目標議助等每年北上一次
【Emily】預約添馬草地參觀發光蛋 首周額滿
【Emily】預約添馬草地參觀發光蛋 首周額滿
【Emily】「雪龍2」下月訪港 科學館展科研成果免費入場
【Emily】「雪龍2」下月訪港 科學館展科研成果免費入場
【Emily】便境外求助 入境處App設聊天機械人
【Emily】便境外求助 入境處App設聊天機械人
【Emily】大角嘴海輝道遊樂空間開放 有電子健身裝置
【Emily】大角嘴海輝道遊樂空間開放 有電子健身裝置
【Emily】鄭泳舜帶港日三鐵運動員行深水埗
【Emily】鄭泳舜帶港日三鐵運動員行深水埗