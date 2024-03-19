李宇軒：第三次眾籌金額大 藉Mark Simon收款

除眾籌外，李宇軒亦交代「重光團隊」成立經過，稱原先只為登廣告，但後期組織涵蓋範圍更廣（見另稿），又透露在英國的第二次眾籌共得319,493英鎊，當中因涉及平台技術問題及信用卡手續費，實際籌得308,299英鎊，支出同為308,299英鎊。

李供稱第三次眾籌登報計劃「G攬眾籌」發生於2019年8月，當時「G20」及「攬炒巴」團隊部分成員有見首兩次眾籌取得成功，打算聯手再辦，引起國際對港關注。李負責眾籌事宜，「攬炒巴」劉祖廸則在連登宣傳。他指廣告在英國、美國、加拿大、德國、西班牙等多國報章刊登，確認最後籌得約180萬美元（約1400萬港元）。

由陳梓華聯絡 半年後始知真身

李憶述，當時團隊商討計劃實施細節，決定沿用第二次眾籌的平台「GoFundMe」，但平台無法選用港元，加上籌款對象不限於英國，故決定用美元，由信託基金「The Project Hong Kong Trust」的美國戶口管有，而持有人為3名美國公民，其中一人是「Katherine Cheng」。

李又憶述，當時團隊尋找是否有人可提供美國戶口，加上最後籌得的金額頗高，不是一般銀行戶口可處理，需有一定金額的交易和「咁上下有錢嘅人」，否則有可能被控告「洗黑錢」。李提到曾有一名「美國有錢人士」願協助，但最終轉帳交易沒被銀行接納，李問陳梓華「有冇計」，陳表示會「諗吓辦法」，其後稱「搵到人」。李後來得悉該人是Mark Simon（黎智英助手），當平台款項被提取後，再有款項從Simon戶口轉帳至基金。控方問何時得知Simon參與，李稱最遲2020年2月整理結單時看到其名字。

Simon要求美公民任信託人 免干預

法官李運騰追問信託基金是否為眾籌而設、為何不跟從先前兩次眾籌做法，直接從平台提款。李指Simon與律師商討後要求將款項轉至基金，由美國公民擔任信託人，免受香港銀行干預；團隊成員亦有就此商討，認為款項不留在本地銀行，可減低被凍結的風險。至於何時認識Mark Simon，李稱2019年8至9月時任美國參議員斯科特（Rick Scott）訪港期間，陳安排雙方會面，Simon亦有出席。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）