房會車場「中叉」4月起收費 每小時20元

慢叉續免費 收費每年檢討

房委會商業樓宇小組委員會昨通過充電收費安排，26個將會收費的停車場包括長青邨、紅磡邨、牛頭角下邨、水泉澳邨及愉德等。房委會發言人表示，充電收費是要配合政府的電動車輛充電服務市場化措施，並推動長遠可持續發展，強調充電費符合市場趨勢。發言人稱，會每年檢討電動車輛充電收費，新收費會在獲通過後翌年1月1日生效，首次檢討的生效日期為明年1月1日。電動車充電收費安排亦適用於其他現有停車場、新建公營房屋發展項目停車場的時租泊車位的新增中速充電器。

根據環保署網站，截至今年1月底，本港整體電動車79,580輛，佔所有車輛總數約8.6%。截至本月8日，54個政府停車場已或將會實施充電收費，收費為每小時19至21元不等。

李耀培：精打細算車主或轉泊商場

李耀培昨回覆本報查詢時稱，正常電動車只會充電八至九成，若以中速充電器充電需時約2至3小時，認為收費會增加電動車車主的開支。他說，現時很多停車場仍以免費充電招徠，車主以在商場購物或換領積分等方式免費或以較便宜的價錢充電，認為或會有「精打細算」的車主轉泊商場。