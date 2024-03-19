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聖誕缺機師取消航班 國泰保證復活節不再

【明報專訊】國泰航空去年聖誕起接連取消航班，被民航處要求交報告。運輸及物流局昨向立法會提交文件披露報告，國泰於報告稱去年12月28日至上月29日取消786班機，佔同期航班總數約4%；事件成因為內部規劃失誤，低估所需候命機師人數，機師可用飛行時數不足，但稱欠缺可主動及詳細追蹤飛行時數等監控參數的系統。國泰稱已詳細人手規劃和培訓預測，可保證月底復活節不會再出現類似取消航班情况，今年已規劃航班有足夠機師應付。民航處認為國泰規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法預測機組人員資源需求，須制訂有效規劃工具。

國泰認去年低估候命機師需求

國泰報告稱，內部低估去年12月最後兩周所需候命機師數目，流感高峰下請病假機師人數較預期高並持續增加，惟當時大部分候命機師12個月內飛行時數已近900小時上限，無法調動人手故需取消航班。

國泰稱以往飛行時數規定從未影響運作，故當時沒納入必要的運作考慮；上月已採取緩解措施，如上月7日至18日農曆新年期間增加候命機師35%至41%，達106至110人。文件稱農曆新年旅遊高峰期間沒報告顯示國泰因機組問題取消航班。

國泰稱去年12月有1.9%顧客受影響，今年1月約5%、 2月不足1%。受影響顧客中，96%獲編配原定出發時間24小時內替代航班，如未用機票可退款，至今5%顧客已申請並獲退款。

民航處指國泰協調不足

民航處認為，國泰負責航班規劃及機組人員調配的部門協調不足，國泰應展現企業管治，確保部門有效溝通，另指國泰已招聘經驗豐富機組策劃人員、用科技監察招聘並提供資源培訓，亦已設立系統監察候命機師水平。

國泰表示已成立專責小組檢視航班營運規劃流程和部門結構，數碼化改善預測及規劃能力。機組人員人手規劃最簡可行方案今年1月完成，系統整合持續至5月，今年下半年及明年初會再提升功能。

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