懿居二期揀樓首天七成缺席 市建局指暫停壓測 或轉購私樓

昨售19伙 13人單身客

35樓B「樓王」未沽

市建局表示，昨售出的19個單位分別為14個一房單位，當中13名為一人申請者，其餘是兩個兩房單位及3個三房單位。市建局稱在銷售首日安排較少合資格申請者揀樓，是給予他們更多考慮時間，今日則安排80名申請者揀樓，未來數天獲邀揀樓申請者會稍增。項目「樓王」35樓B室則尚未被買家選購。

謝偉銓向本報表示，項目吸引之處是折扣優惠，惟收入要求高，雖然私人市場無提供折扣優惠，但單位及地區選擇多及大部分屬「現成樓」，加上在暫停按揭壓力測試等措施下，認為買家會考慮在私人市場買樓。被問降低售價是否較提供折扣好，謝稱市建局早前曾憂慮出現負現金流，認為降價會「蝕本」。

三房單位準買家：價錢地點合適

有選購高層三房單位的準買家表示，項目價錢合適及位於市區，交通方便。對於項目折扣率由去年9月底公布時的七八折調整至八七折，他稱「視乎你如何看」，形容樓市有起有落，項目對比市面其他樓盤仍有「少少折扣」，「可能樓市之後回升又會感到便宜一些」。

實呎最細303呎 售408萬

公開市場轉售 5年限制須補價

項目位於紅磡春田街/崇志街，提供260個首置單位，實用面積由約303至600平方呎，售價介乎408.2萬至964.2萬元。項目設轉讓限制，5年後業主須向市建局繳付補價才可在公開市場轉售。市建局行政總監韋志成早前稱項目收到3669份有效申請。