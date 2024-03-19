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港聞

港聞二

科技城環評須補交簡化版補償方案

【明報專訊】政府昨就新田科技城的環評報告向環諮會轄下環評小組闖關，委員關注報告提出的生態補償措施未有具體方案，亦質疑報告僅以4種雀鳥計算受影響魚塘的「功能價值」，未有計算其他對滋擾同樣敏感的雀鳥如潛鴨；至於同樣受工程影響的歐亞水獺，政府表示將參考外國經驗，在區內重置一條長75米、闊3米、高2米的生態走廊，又透露環團要求將生態走廊闊度增至10米，不過估算造價會升至2億元，由於要平衡資源運用，故認為不可行。

環諮會環評小組昨開會討論新田科技城的環評報告，經過約3小時向公眾公開的討論環節後，委員會再閉門討論政府是否需要提交更多資料。據了解，相關環評報告會提交大會審議，並向環保署長提出建議是否接納報告。小組昨要求土拓署在下月22日大會提交補充資料，包括「生境再造及管理計劃」的「簡化版」內容，以及對4種指定雀鳥以外的其他鳥種計算受影響魚塘的「功能價值」。

土拓署：漁署策略研究未完成

昨小組會議上，多名委員表明支持新田科技城項目，委員蘇祐安更表示「支持加快發展步伐」；另有多名委員關注環評報告雖指出會透過設立三寶樹濕地保育公園，以補償工程項目帶來的生態功能損失，但就未提交「生態再造及管理計劃」，列明具體方案。

土拓署北拓展處長張家亮表示，由於漁護署的濕地保育公園策略研究未完成，故目前未有資料擬定具體方案，承諾在填塘工程開展前至少9個月會提交環保署審議。環評小組主席梁美儀於會上稱，明白土拓署要等待漁護署完成研究後才會有更多資料，希望土拓署在下次召開大會前「交幾頁紙」，包括魚塘管理措施，「着墨少少，畀個短的建議書我哋（委員會）」。

官員：無法保證鷺鳥重返

委員余遠騁及鄺福寧均表示關注報告僅以4種雀鳥（黑臉琵鷺、大白鷺、蒼鷺及普通鸕鷀）去計算補償措施，並不足夠；又質疑如何確保鷺鳥會在工程完成後重返。張家亮稱「保證唔到」，而自己研究過，鷺鳥在該處棲息是因為接近魚塘，認為將來鷺鳥或會轉到其他地點棲息。

生態通道將加闊加長

有委員則關注重置生態通道予「近危」的歐亞水獺。張家亮稱，環評報告提出重置的生態通道闊0.9米、長25米；參考外國經驗，會加至2米高、3米闊、75米長，並會在通道中間設「光井」增加採光。他說環團要求將通道增至10米闊，但計算過造價高達2億元，資源上不可行。

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