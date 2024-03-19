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港聞

港聞二

葵青收生難重災區 學校共識不搶叩門生

【明報專訊】有不願具名的葵青區小學校長稱，當區屬收生較難的「重災區」之一，區內學校有探討應對方案，校長之間有「不成文共識」，若有同區學生到學校「叩門」（申請候補位）時，會盡量減少學生在同區學校之間流動，以減低「音樂椅效應」。他說，校方會向叩門學生原獲派的小學了解，舉例「原獲派的小學欠一人便導致縮班，就是危險信號」，屆時校長之間可發揮「互相關顧的精神」。

跨境生近年多選北區校

葵青校轉收非華語SEN

該校長說，同區學校被「派0班」小一，令他有感「殺校威脅逼近」。他稱區內有多個人口老化的屋邨，加上出生率持續低迷，致收生一直艱難。他提到幾年前有跨境生選到該區入學，惟近年多揀選鄰近口岸的北區學校，區內有學校轉而招攬非華語學生和有特殊教育需要（SEN）的學生入讀，盼填補收生缺口。

該校長又說，區內不少學校積極做宣傳，又透過推出多元課外活動，希望吸引家長為子女報讀。他認為學界為收生問題疲於奔命，致教學失焦，希望教育局勿單以小一派位收生數字，定奪小學可否獲派班。

適齡童跌幅高於全港

校長冀勿單以小一收生數定奪

學生人口正結構性下跌。根據局方推算數字，全港6歲適齡入讀小學的人口正持續下跌（見表2），由2022年5.85萬跌至2027年4.85萬，5年間少1萬，跌幅約17％；當中葵青區學生人口亦呈跌勢，由2022年4600減至2027年2800，跌幅約39％，遠高於全港跌幅。

按《小學概覽2023》，葵青校網共有33間津貼小學，今學年共設112班小一，較上個學年縮減9班。區內有5間津貼小學現時只開辦一班小一，包括東華三院高可寧紀念小學，該校下個學年停收小一生，以配合數年後遷至將軍澳的計劃。

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