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收生不足 青衣趙曾學韞小學派0班 下周一前須交救校方案 家長讚教師關愛無意轉校

【明報專訊】香港學生人口萎縮，學界憂慮縮班殺校潮。創校約35年、位於青衣邨的仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）今學年開辦一班小一，因收生不足，9月新學年不獲教育局資助開辦小一級（即「派0班」），下周一（25日）或之前須向當局提交「救校」發展方案，瀕臨殺校邊緣。校方昨開家長會公布事件，有家長稱欣賞學校關愛學生，表明暫無意為子女轉校。辦學團體仁濟醫院昨未透露將選擇哪一方案，稱會確保學校正常運作及最大程度保障學生福祉。

根據教育局本月發出的通函，被「派0班」小一的小學須在4個方案中擇一，包括與其他學校合併、申請特別視學、改以私立營辦小一，或者申請停辦（見表1）。

仁濟醫院董事局昨確認趙小下學年（2024/25）被教育局「派0班」小一，稱辦學團體與趙小法團校董會正研究，下周一或之前向局方提交方案，會與教職員及家長等持份者保持溝通。

教育局昨重申，學校應根據校情選擇申請一個方案，局方會審議學校提交的文件及各項資料，適時通知學校是否批准其申請。

位於葵青校網的趙小創校於1989年。根據學校網頁去年11月公布，該校小一自行分配學位階段取錄10名學生，距16人開班線欠6人，今次被「派0班」意味趙小在統一派位階段不足6人報讀。根據《小學概覽2023》，趙小今學年全校共9班，初小每級設一班，高小每級各兩班。

家長會未承諾不合併停辦 稱會換校長

趙小昨晚在家長會公布下學年被「派0班」小一。家長譚女士會後說，校方未交代將揀選哪項發展方案，亦沒承諾不會與其他學校合併或停辦。她說就讀小二的孩子今學年轉校至趙小，認為教師很關愛學生，「不是很差的一間學校」，暫無意安排小朋友轉校。

趙小現由副校長陳偉文署任校長。家長謝女士稱，校方表示將更換校長。她認為趙小的教師團隊優良、因材施教，不太擔心最終被殺校。

06年曾歷殺校危機 斥百萬救校

津小議會倡教局了解有否特殊困難

翻查資料，該校2006年亦曾瀕臨殺校，當時小一自行分配學位階段只取錄7人，其後校方斥百萬元「救校」，包括增聘額外英語和普通話教師，最終統一派位階段成功取錄足夠學生。

津貼小學議會主席蘇炳輝稱，3間今學年被「派0班」小一的小學，於下學年重獲資助小一級，當中兩間現時小一級轉為私立營辦，認為趙小最重要揀選適合校情的方案。他稱葵青區是學生人口減少較嚴重的一區，建議教育局與學校溝通，了解會否有特殊情况致收生艱難。

相關字詞﹕殺校 教育局 派0班 仁濟醫院趙曾學韞小學

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