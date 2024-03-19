勝訴後改身分證性別未果 跨男再提覆核

申請人謝浩霖（Tse Henry Edward），建議答辯人為人事登記處長。入稟狀指申請人為女跨男的跨性別人士，雖未完成女變男的性別重置手術，但他已獲醫學證明他屬完全性別過渡，可視為男性，英國亦發出相關證明。他多年來在香港未能成功更改性別，及後尋求司法覆核，並於去年2月6日獲終審法院裁定勝訴。

因應終院裁決，申請人於同月24日重新提交更改身分證性別的申請，其間透過律師附上相關醫學證明文件。同一時期入境處網頁顯示，正就裁決檢視相關的政策和行政措施，並會在合理時間內完成。同時入境處以政策須重新制定為由，暫緩申請人申請。

裁決至今逾年 稱生活受歧視

去年9月申請人再發律師信，表示延誤7個月並不合理；一個月後入境處拒絕向他發出臨時身分證。申請一方再於今年2月發信追問但仍不果，認為入境處拒絕處理更改身分證性別為男性的申請。

入稟狀指出，申請人因未能更改性別，持續被羞辱，飽受情緒焦慮，所享自由及保障被侵犯，包括出入境時、使用銀行櫃枱服務及到診所求診均曾被質疑性別身分，又無法享用體育設施，求職亦受限制。申請人表示，入境處做法違反《香港人權法案》第14條私生活受法律保障的權利，對他構成持續歧視等；他除要求法庭頒令發出更改性別的身分證外，亦追討情感賠償。

【案件編號：HCAL 474/24】