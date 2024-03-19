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港聞

港聞二

7．21案控方稱吹雞可指約食飯 官：貽笑大方 被指任事件發酵置身事外 黃偉賢斥本末倒置

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動案，昨於區院續審。林卓廷的辯方證人、時任民主黨元朗區議員黃偉賢作供稱，以他33年議員經驗能夠肯定，「如果警方唔想出任何事，根本唔需要用警力，打幾個電話畀鄉頭就可以擺平」。控方指出，黃相信當日有人生事，但任由事件發酵並置身事外；黃否認，批評說法本末倒置。林的另一證人為遭白衣人襲擊的廚師，控方庭上一度對比他的背傷照片，又問他是否現已痊癒。

黃：警打幾個電話擺平 毋須警力

黃偉賢早前供稱曾獲告知鄉事當日「吹大雞」，他理解為「曬馬」展示實力。控方盤問黃稱，鄉頭「吹雞」可指召集他人，舉例有人添丁「吹雞」邀請村民前來恭賀。法官陳廣池聞言表示，相信「吹雞」涉及黑社會術語，若稱「吹雞」食盆菜是貽笑大方；主控表示，她經常會叫朋友「吹雞」食飯。

黃提到當晚見到有人背脊被打傷的相片，才知事態嚴重，擬和林卓廷前往元朗視察。控方指姓鄧警長曾着黃偉賢勸喻林卓廷不要到場，黃卻答覆「做唔到，無能為力」。黃供稱沒印象有這對話。黃相約林和告訴他到達元朗站不要出閘。控方問及出事後有否再致電警長，黃答沒有，指發生了事「仲打嚟做乜」。

被質疑沒留守 黃：不知返去如何制止

黃又說，本案無差別襲擊超出想像，做夢也沒想到如此嚴重，他斥「警方應承我嗰啲嘢，到嗰一刻咩都無做」。有鄉事留意網上討論區連登，故黃相信鄉事知道無人入元朗示威。法官提出會否有人利用黃欺騙鄉事，黃重申沒正式公布遊行。控方續指，黃對警力有過大信心，他相信有人「搞事」卻不理會及沒留守元朗，令自己置身事外；黃不同意並感不解，說不知提前返元朗如何制止事件，又反駁控方指他似乎與白衣人有聯繫，屬本末倒置。

廚師稱被毆 控：好番晒？有無後遺症？

遇襲廚師蘇梓朗則確認其書面供辭，稱他當晚下班回家目睹30至40名白衣人，他自言自語「真係好多白衫人」，之後被人用棍襲擊及腳踢。蘇當時解釋剛剛收工，其間有人指他穿廚房鞋、「唔好打」，蘇背部、手腳和額頭腫傷。控方盤問稱得知蘇不幸受襲，問他「𠵱家好番晒？都無後遺症？」蘇同意。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20及1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕黃偉賢 區域法院 暴動罪 林卓廷 元朗站 721白衣人襲擊

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