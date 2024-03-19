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港聞二

插錯頸動脈肇因 醫生：唔係好記得 注鹽水血湧始知 翁拔走錯置導管後亡

【明報專訊】患急性肝衰竭的七旬退休老翁，獲安排在明愛醫院接受插喉手術。涉事醫生向頸靜脈插導管時刺穿頸動脈，老翁翌日心臟停頓去世，死因庭就事件展開死因研訊。深切治療部駐院醫生昨供稱，曾以超聲波確定插管的位置，其後注入鹽水時見到有血湧出，得知情况異常，始發現導管插入頸動脈。在死因裁判官提問下，醫生稱「唔係好記得」肇事原因。

事主馮浩基（終年71歲）生前患高血壓，於2020年5月21日因胃部不適入住明愛醫院，驗出肝衰竭等，兩日後送入深切治療部接受插喉手術。醫生原本要在事主頸靜脈插入導管，卻插穿頸動脈。事主一日後移除疑錯置的導管，當晚不治。

事主兒子馮偉倫稱父親長期服用降血壓藥，5月21日因胃部不適到私人診所求醫，同日轉介至明愛醫院。同月23日，馮收到院方致電，稱其父須接受緊急插喉手術。翌日下午，院方告知其父疑插錯喉，懷疑錯置的導管正插在頸動脈上。後來父親簽署移除導管手術的同意書，情况轉差，延至晚上離世。

上司：醫生跟足程序做

有可能插錯 屬「併發症」

時任明愛醫院深切治療部駐院醫生張珮軒表示，事主起初在內科病房求醫，深切治療部於5月23日獲內科諮詢意見，當時事主的末期肝臟指數為39分，接近滿分40分，反映肝功能嚴重受損。同日晚上，事主心跳上升，她擔心事主的心臟及腎臟衰竭，認為要注射強心藥，遂做右頸靜脈中央導管植入手術。

肝衰竭入ICU 上司稱死亡率高

張珮軒稱原本成功放入導管，惟注射鹽水時發現「有血湧出嚟」，顯示情况異常，隨即告知較資深的上司。經檢查後，她發現導管插入事主的頸動脈，最終沒有使用該導管。死因裁判官周至偉問為何導管會植入死者的動脈，她稱「真係唔係好記得」，但確定導管曾刺穿靜脈，再插入旁邊的動脈。

張珮軒的上司、明愛醫院深切治療部副顧問醫生張詠詩供稱，於5月24日凌晨收到通知，知悉下屬將導管插入事主的頸動脈。同日晚上，血管科醫生為事主移除疑錯置的導管，並為事主輸血。張詠詩解釋，導管插入動脈是有可能會發生的事，亦是已知的併發症。

張詠詩提及，經今次事件深切治療部已改善機制（見另稿）。針對事發經過，張詠詩稱不知道下屬在哪一個手術階段插穿動脈，但指下屬「跟足程序去做」，而事主肝衰竭的情况急劇惡化，可能影響腎和腦部功能，死亡率相當高。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 426/20】

（死因研訊）

明報記者

相關字詞﹕明愛醫院 靜脈中央導管植入手術 肝衰竭 死因研訊

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