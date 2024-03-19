海關冚私煙大半月拘1314人 49為買家 首破格仔舖存貨

檢貨共值2.7億 稱截斷多條供應鏈

海關稅收罪案調查科監督劉良智稱，透過風險評估，上月29日偵破大型走私案，於葵涌海關大樓查驗一個由台灣運抵、報稱載有急凍食品的40呎長貨櫃時，檢獲950萬支私煙，市值約4300萬元。行動中，海關搗破10個私煙儲存倉，其中本月6日突擊檢查4個位於新田的貨櫃屋，共檢獲600萬支私煙，市值約2600萬元，暫無人被捕。

另外，海關本月7日在荃灣搗破首宗利用商場店舖儲存私煙的案件，於兩間「格仔舖」檢獲50萬支私煙，拘捕64歲無業男子，他是「格仔舖」管理人，會於倉內提取私煙售予他人。海關本月13日亦在觀塘崇仁街一唐樓單位檢獲17萬支私煙，拘捕58歲無業女子，調查顯示她租用單位儲存私煙，估計已運作兩三個月。

海關針對深水埗、觀塘及屯門等私煙活動較活躍的地方加強執法，拘捕70人，包括49名買家及21名賣家，涉交易私煙數目約100至4400支不等。海關亦聯同控煙辦在公屋打擊派發私煙傳單及買賣私煙活動，拘捕派傳單的14歲男學生。

控56入境者 特製衣物藏私煙

海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政稱，共檢控56名年齡介乎22至80歲的入境者，檢獲8.5萬支私煙和950克雪茄，市值約43萬元。被檢控者來自香港及內地各半，主要將私煙收藏於背囊、行李篋及環保袋內，甚至藏於特別縫製的背心和外套內。海關提到，加煙稅逾兩周，暫未見私煙活動增加，會密切留意。