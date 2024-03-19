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美斯缺陣退半票 須證撤投訴索賠 有議員批「難睇」 大狀稱類近和解做法正常

【明報專訊】球王美斯上月隨國際邁阿密來港比賽時缺陣，引來大批球迷不滿，主辦方Tatler Asia其後表示退回門票一半款項。Tatler昨公布退款安排，於官方票務平台Klook購票者須於下月12日前接受退款條款及細則，並將於30天內處理退款。本報發現條款列明，曾向Tatler、Klook或「第三方」投訴或索賠者需撤銷有關程序，並提供文件證明才符退款資格（見表）。有曾向消委會及海關投訴的球迷認為有關條款削弱投訴權利，做法麻煩。有議員斥安排荒謬，強行把追究和退款掛鈎，「用退款解決問題」；亦有議員認為退款安排屬商業行為，市民可選擇不接受。

消委：不屬「第三方」 投訴不影響退款

消委會昨回覆本報稱，截至昨午5時半共接獲1465宗相關投訴，涉款共1020.6萬元。該會曾向主辦方提供意見，建議退款安排必須簡易等原則。消委會又稱，該會不屬條款中的「第三方」，投訴人的退款安排不受影響。該會又稱，一般而言，消費者和商戶達成和解協議，將視為解決爭議，各方有義務履行和解條款，例如商戶支付和解金額，以及消費者撤銷投訴或訴訟等。海關表示，截至昨早8時共接獲351宗相關舉報，會繼續與舉報人聯絡和跟進，並會保密舉報人資料。文化體育及旅遊局表示退款方案是負責任做法，顯示主辦方Tatler Asia積極承擔態度，歡迎其兌現承諾。

須經Klook點擊「接受」 球迷斥剝奪投訴權

在Klook應用程式中，退款者須先瀏覽「安排條款及細則」的中英文版本，並點擊「接受」。條款列明，手續費、公開訓練門票、與比賽相關的費用包括交通、住宿、紀念品等將不獲退款。條款列明，接受條款代表放棄任何及所有針對Klook及Tatler的索賠。

經Klook買了兩張各值1580元門票的球迷張太說，丈夫早前已向消委會及海關投訴。她認為條款剝削投訴權利，要提供撤銷投訴證明才獲退款的做法麻煩，「了解後覺得驚訝，你（Tatler）既然話退款，為什麼仲要這麼麻煩？」

吳傑莊冀涵買二手票球迷 江玉歡稱可拒絕

實政圓桌立法會議員田北辰形容Tatler做法「極之難睇，錯上加錯」，早前只宣布退款，但現時卻「另有目的」，質疑「企圖用退款一半減少將來可能要賠償的款項」。他說，退款一半已不足補償損失，其中需付機票和酒店費用的海外客尤其嚴重。立法會議員吳傑莊透露，早前已接到「十個八個」人反映購買了「二手」門票，關注主辦方會否向這類人退票。選委界議員江玉歡認為相關退款條款較一般文娛節目繁複，但安排屬商業行為，市民可選擇不接受，繼續索賠，但要面對「未必一定贏」風險。

大狀：圍繞民事訴訟 不礙海關刑事調查

大律師胡栢昌認為相關條款寫得較闊，而一般提出的一方會涵蓋更多內容以保障自己，情况不算罕見。他說退款條款類似庭外和解協議，由雙方自願作出，具約束力，提醒若已接受條款者若違約，對方有權追究，包括追回退款等。對於條款設多個禁止後續追究要求，他說條款圍繞索賠，即民事訴訟方面，不會影響海關追究違反《商品說明條例》的刑事調查。大律師靳皓南同指屬正常做法，提醒消費者於確認合約及安排前，均需留意條款。

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