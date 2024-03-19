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灣區熱搜：穗擬推的士費「可加可減」浮動制 按時段調整 春節收附加費 有司機嘆太複雜

【明報專訊】不少港人北上會選擇搭的士出行，未來廣州的士價格將實行「可加可減」浮動機制。廣州市發展和改革委員會上月底發布《廣州市巡遊出租汽車運價優化調整聽證方案》，農曆新年期間或會加收10元（人民幣，下同）附加費，平日則按高峰或「平峰」期加減價。廣州將於本月28日舉行聽證會。有資深的士司機認為新方案有利有弊，需具體落實才知成效；亦有司機不滿新方案計算方式複雜，司機及乘客無所適從。

明報記者 區慧盈

聽證方案提出「基準運價加減浮動幅度」收費模式，起步價、續租價及停車等候費均採浮動模式，分階段實施，逐步增加浮動幅度；另亦收取返程空載費、夜間服務費及春節附加費，此三者不設浮動機制。方案提出兩項建議，均提出首階段內高峰期（早上7至10時及下午4至9時）可加價最高10%，後續階段可最高加至30%（建議一）或40%（建議二）；而平峰期（上午10時至下午4時）則可減價低至30%（建議一）或40%（建議二）。首階段的具體幅度由的士公司選擇並申報，後續階段由廣州市交通運輸局評估首階段效果後再推行。

官方：激勵春節營運滿足需求

減價刺激乘客出行

廣州市發改委稱，方案能增加的士收費靈活性，優化收費機制，而由於過年時不少司機返鄉，令該時段車輛減少。根據測算，若春節假期每次加收10元，全年僅約1.39%乘客（車次）受影響，但預計每名司機可增加1118元收入，有利於激勵春節期間堅持營運，滿足市民及遊客需求，也有利於吸引司機回流。

發改委亦認為上述方案對乘客支出影響有限，由於廣州人素有春節封利市習慣，相信普遍可接受10元附加費；而預計首階段平峰期車費會下跌，有助刺激乘客於該時段出行，同時增加司機收入。發改委將於本月28日下午就方案舉行聽證會，將邀請普通居民及相關持份者如廣州巴士集團、廣東省城市公共交通協會等代表出席。

司機指乘客難預開支 遜網約車

於廣州從業20多年的A司機稱，作為普通司機，自己「隨大流」，只能「看主管單位及公司政策安排」。他認為目前難評論方案成效，需具體實施後才可實測市民會否更多乘搭的士，但長遠難與網約車競爭。他說，目前客人以中老年為主，年輕人已習慣利用網約車出行。B司機則稱，新方案收費過於複雜，作為司機亦難以理解，甚至難以估算每程車的最終收費，預料乘客更無所適從。他續稱，對比網約車以固定價格收費，乘客能精準預算開支，相較之下新方案吸引力度較低，故不贊同。

翻查資料，目前廣州市共有74家出租車公司，當中以白雲、廣駿及廣州交通集團為較大型公司。現時登記在冊的士司機共3.19萬人，較去年6月少630人。

相關字詞﹕的士 廣州 大灣區

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