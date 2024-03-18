AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推

【明報專訊】機電工程署自2022年底推出電梯維修保養的數碼工作日誌，取代傳統紙本方式記錄，截至上月底全港8萬多部升降機及自動梯（統稱「電梯」），約45%、逾3.6萬部已採用數碼工作日誌。機電署稱正積極開發人工智能系統，以影像分析該署收集的電梯部件相片，從而檢視部件以至電梯健康狀况，並發放分析結果給負責人、承辦商及部門跟進，料今年第四季推出，可大幅提升檢查電梯能力。
發展局長甯漢豪昨在網誌交代推動電梯數碼工作日誌進展。機電署工程師雷家浩稱，《升降機及自動梯條例》要求電梯負責人為其電梯備存工作日誌，記錄工程資料，但可能破損、缺頁或遺失；數碼工作日誌可透過流動應用程式或網上平台，實時監察、記錄、管理及分析電梯維修保養資料。
影像分析部件省人力
雷家浩稱機電署每年約3萬次電梯巡查，並抽樣審查業界經網上平台提交約250萬張電梯部件照片，以檢視部件有否異常；署方正積極優化數碼工作日誌功能，包括開發人工智能系統，以影像分析電梯部件照片。
啟勝管理服務有限公司總經理（工程）劉志川稱，該公司過去以紙本形式備存工作日誌，需大量人手及時間分析及輸入資料，紙本日誌因長時間使用變殘舊，影響分析資料準確度；全面採用數碼工作日誌後，員工可經流動應用程式隨時查看電梯最新工作紀錄。