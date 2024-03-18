AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推

發展局長甯漢豪昨在網誌交代推動電梯數碼工作日誌進展。機電署工程師雷家浩稱，《升降機及自動梯條例》要求電梯負責人為其電梯備存工作日誌，記錄工程資料，但可能破損、缺頁或遺失；數碼工作日誌可透過流動應用程式或網上平台，實時監察、記錄、管理及分析電梯維修保養資料。

影像分析部件省人力

雷家浩稱機電署每年約3萬次電梯巡查，並抽樣審查業界經網上平台提交約250萬張電梯部件照片，以檢視部件有否異常；署方正積極優化數碼工作日誌功能，包括開發人工智能系統，以影像分析電梯部件照片。

啟勝管理服務有限公司總經理（工程）劉志川稱，該公司過去以紙本形式備存工作日誌，需大量人手及時間分析及輸入資料，紙本日誌因長時間使用變殘舊，影響分析資料準確度；全面採用數碼工作日誌後，員工可經流動應用程式隨時查看電梯最新工作紀錄。