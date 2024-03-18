陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位

科研管理為主 上中下游企業匯聚

陳茂波昨發表網誌表示，近年國際貿易格局不斷轉變，本港貨物出口中，傳統歐美市場佔比顯著下跌，例如輸往美國的出口佔比由2003年的18.6%，降至去年的6.5%；同期輸往東盟的出口佔比由6.1%上升至7.9%，成為本港繼內地之後的第二大出口市場。

陳茂波稱，香港具備充足條件捕捉這些轉變帶來的機會，關鍵是如何在協助企業加強管理供應鏈的過程中，透過聚焦更高效的工商專業服務，為企業的跨國業務創造更高價值。

陳茂波指出，香港可為貿易企業提供多元的融資選擇，例如金管局推出的「商業數據通」，已有26家銀行及13家數據提供方參與，截至去年底已促成逾1.3萬宗貸款申請和審查，涉及信貸批核總額估計逾117億元。在貿易結算方面，「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）將於年內推出第一階段服務，相信屆時香港將成為全球其中一個率先以央行數碼貨幣，為企業跨境交易結算的地方，大大提升跨境支付速度，降低相關成本。