明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點

【明報專訊】每年冬季都會有大量斑蝶在香港聚集過冬，綠色力量調查發現，剛過去的冬季（去年10月至今年1月），4個於過去多年均錄得斑蝶越冬的地點——港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山分流和水口，共錄得越冬斑蝶451隻，較對上一個冬季調查錄得982隻下跌約54%，是連續3年錄得跌幅。不過，同期在大欖郊野公園邊陲錄得1545隻越冬斑蝶，是近年新高，認為該處有機會成為另一重要的斑蝶越冬地點。

4地較2020冬急挫80%

綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，持續於深水灣、小冷水、分流和水口記錄越冬斑蝶數據，最新結果顯示，該4個地點錄得的越冬斑蝶數量，依次為分流（184隻）、小冷水（136隻）、水口（86隻）及深水灣（45隻），總數共451隻，較對上一年冬季下跌約54%；若與2020年冬季錄得2167隻比較，整體越冬斑蝶量更下跌約八成。

環團倡保護大欖郊園邊陲

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，雖然4個調查地點的越冬斑蝶數目近年呈下跌趨勢，但觀察所見，4個地點的植被完整，環境變化不大，相信越冬斑蝶數目未來有機會回升。

除上述4個地點，大欖郊野公園在剛過去的冬天錄得越冬斑蝶1545隻，而對上一次於該地錄得大量越冬斑蝶已是2020年冬天的838隻，游靜賢指出，目前數據不多，近年當地錄得越冬斑蝶數量浮動，有待多觀察數年，但她相信大欖將來有機會成為斑蝶於香港越冬的一個重要地點。游續稱，由於發現斑蝶群集的地點位於大欖郊野公園邊陲，期望當局能確立郊野公園邊陲地帶生態的重要價值，避免開發相關土地。

相關字詞﹕綠色力量 越冬斑蝶

上 / 下一篇新聞

社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
前區議員區鎮樺猝逝
前區議員區鎮樺猝逝
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
西九擬加票價場租 賣地最快2026啓
西九擬加票價場租 賣地最快2026啓
機場一地兩檢中央原則同意
機場一地兩檢中央原則同意
去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲
去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲
中一至中四調查 5%稱被性侵
中一至中四調查 5%稱被性侵
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
紅磡海面漂殘肢
紅磡海面漂殘肢
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加