4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點

4地較2020冬急挫80%

綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，持續於深水灣、小冷水、分流和水口記錄越冬斑蝶數據，最新結果顯示，該4個地點錄得的越冬斑蝶數量，依次為分流（184隻）、小冷水（136隻）、水口（86隻）及深水灣（45隻），總數共451隻，較對上一年冬季下跌約54%；若與2020年冬季錄得2167隻比較，整體越冬斑蝶量更下跌約八成。

環團倡保護大欖郊園邊陲

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，雖然4個調查地點的越冬斑蝶數目近年呈下跌趨勢，但觀察所見，4個地點的植被完整，環境變化不大，相信越冬斑蝶數目未來有機會回升。

除上述4個地點，大欖郊野公園在剛過去的冬天錄得越冬斑蝶1545隻，而對上一次於該地錄得大量越冬斑蝶已是2020年冬天的838隻，游靜賢指出，目前數據不多，近年當地錄得越冬斑蝶數量浮動，有待多觀察數年，但她相信大欖將來有機會成為斑蝶於香港越冬的一個重要地點。游續稱，由於發現斑蝶群集的地點位於大欖郊野公園邊陲，期望當局能確立郊野公園邊陲地帶生態的重要價值，避免開發相關土地。