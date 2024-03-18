去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲

身體傷害性侵各佔半

警方去年錄得1394宗虐兒案件，較前年同期增153宗，升幅12.3%；去年虐兒案中，身體傷害和性侵犯分別佔698和696宗。去年學生受害的裸聊勒索案和援交騙案有443和456宗，各佔同類案件整體數字約兩成。

發布裸照普遍 有男童被要脅

警方留意到與網上活動有關的兒童色情物品案件，即製作、管有和發布裸露影像最普遍，去年錄得44宗相關案件，佔該類整體案件近七成，最年輕受害人只有9歲，七成受害兒童介乎12至16歲。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，不少交友程式推出「閱完即刪」及「消失模式」，令兒童以為傳送有性意味文字或裸露影像給網友不會留底，最終被不法之徒截圖或屏幕錄影儲存相關對話及裸照作非法用途。

陳幸明舉例，一名15歲男童於交友程式用「一次性閱讀」功能，發送自己的裸照予一名男網友，該網友儲存男童裸照，並以此要脅與男童見面和發生性關係。男童告知家人後報警，該網友其後被捕。

此外，與兒童網上活動有關的性侵犯案件去年有45宗，較前年升15.4%，逾九成受害人為女童，最小僅9歲。當中逾四成半為非法性交，近三成為非禮，逾一成案件涉及強姦。

警方稱，曾有12歲女童透過社交平台認識男網友，短短兩日內發展成為情侶，女童離家出走跟該男子同住，發生多次性行為，最後校方聯絡到女童後報警，男子其後被捕；另一14歲女童透過交友程式認識男網友，並向對方提出以2500元酬勞換取性交易，女童事後擔心會懷孕，於是報警；亦有兒童被網友性侵後，怕被朋友取笑或被家人指罵，最終自尋短見。

倡家長考慮裝檢測軟件

陳建議家長和兒童身邊的人多與兒童溝通，同時多留意子女網上交友和活動，可考慮於其電子設備安裝檢測和防護軟件，留意他們的網絡活動。

警務處刑事支援科將於本周四（21日）舉辦「保護兒童免受網絡性罪行威脅」跨專業研討會，市民可在以下連結報名收看網上直播：www.childprotection.gov.hk/#/