明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲

【明報專訊】警方去年錄得1394宗虐兒個案，較前年增加逾一成，主要涉及身體傷害及性侵犯；與兒童網上活動有關的性侵犯案件升逾一成半，年齡最小受害者僅9歲。警方建議家長多留意子女網上交友和活動，亦可考慮於其電子設備安裝檢測和防護軟件，留意他們的網絡活動。

身體傷害性侵各佔半

警方去年錄得1394宗虐兒案件，較前年同期增153宗，升幅12.3%；去年虐兒案中，身體傷害和性侵犯分別佔698和696宗。去年學生受害的裸聊勒索案和援交騙案有443和456宗，各佔同類案件整體數字約兩成。

發布裸照普遍 有男童被要脅

警方留意到與網上活動有關的兒童色情物品案件，即製作、管有和發布裸露影像最普遍，去年錄得44宗相關案件，佔該類整體案件近七成，最年輕受害人只有9歲，七成受害兒童介乎12至16歲。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，不少交友程式推出「閱完即刪」及「消失模式」，令兒童以為傳送有性意味文字或裸露影像給網友不會留底，最終被不法之徒截圖或屏幕錄影儲存相關對話及裸照作非法用途。

陳幸明舉例，一名15歲男童於交友程式用「一次性閱讀」功能，發送自己的裸照予一名男網友，該網友儲存男童裸照，並以此要脅與男童見面和發生性關係。男童告知家人後報警，該網友其後被捕。

此外，與兒童網上活動有關的性侵犯案件去年有45宗，較前年升15.4%，逾九成受害人為女童，最小僅9歲。當中逾四成半為非法性交，近三成為非禮，逾一成案件涉及強姦。

警方稱，曾有12歲女童透過社交平台認識男網友，短短兩日內發展成為情侶，女童離家出走跟該男子同住，發生多次性行為，最後校方聯絡到女童後報警，男子其後被捕；另一14歲女童透過交友程式認識男網友，並向對方提出以2500元酬勞換取性交易，女童事後擔心會懷孕，於是報警；亦有兒童被網友性侵後，怕被朋友取笑或被家人指罵，最終自尋短見。

倡家長考慮裝檢測軟件

陳建議家長和兒童身邊的人多與兒童溝通，同時多留意子女網上交友和活動，可考慮於其電子設備安裝檢測和防護軟件，留意他們的網絡活動。

警務處刑事支援科將於本周四（21日）舉辦「保護兒童免受網絡性罪行威脅」跨專業研討會，市民可在以下連結報名收看網上直播：www.childprotection.gov.hk/#/

相關字詞﹕性侵犯 虐兒 兒童 警方

上 / 下一篇新聞

社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
前區議員區鎮樺猝逝
前區議員區鎮樺猝逝
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
西九擬加票價場租 賣地最快2026啓
西九擬加票價場租 賣地最快2026啓
機場一地兩檢中央原則同意
機場一地兩檢中央原則同意
中一至中四調查 5%稱被性侵
中一至中四調查 5%稱被性侵
4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點
4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
紅磡海面漂殘肢
紅磡海面漂殘肢
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加