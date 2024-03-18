機場一地兩檢中央原則同意

今年兩會唐英年提出的其中一個議案是將內地客來港免稅額由5000增至3萬元，認為可促進香港旅遊和零售業，內地客亦可享受購物樂，指香港信譽仍高，買假貨的可能很低。

倡口岸車不定點互通

他另提議香港與內地陸路口岸車輛互通。他認為現時在粵港澳大區交通網絡融合的節點上，存在車輛往返互通的阻礙，妨礙「大灣區高度一體化」目標，需進一步優化安排。「今日有兩地牌的車，從皇崗進來就要從皇崗出去。」他指口岸有多個，但「你一定要東進東出，西進西出，對貨物流通是個阻礙」，故他建議不同口岸進出的車可互通，駕駛者按照通行效率、時間需要和費用開支，自行決定過關地點。他稱，若全面開放有難度，可先開某些口岸，如蓮塘、皇崗等，再循序漸進開放其他口岸。

在物流問題上，唐英年前年向中央提出機場一地兩檢。他指三跑建成後，機場容量會增逾50%，為增加客流、吸引更多航班，他認為可採用高鐵一地兩檢模式，「高鐵站那些內地人員不是住在香港的，是住在高鐵沿線，早上坐高鐵上班，下班就回去了。機場靠近港珠澳橋，（內地員工）完全可以回到內地，等於複製高鐵站運作（模式）」。

唐英年稱中央對建議反應積極，前年初提案，年尾已收到回覆，「國務院有關部委原則上已同意，現在就說要特區政府啟動，我希望政府會進一步考慮」。

深化QFLP吸外資撐初創

唐另建議深化QFLP（合格境外有限合伙人）安排，吸引外資。他指現在香港有逾萬億離岸人民幣資金池，但未能充分利用，QFLP是另一個可利用這些人民幣資金的渠道。他指內地為突破美國「卡脖子」問題，出現很多科創企業，它們需大量資金，但現行QFII（合格境外機構投資者）只能投資上巿公司，應容許透過QFLP為這類初創吸納資金。他建議加快QFLP改革，已獲QFII資格者可投資QFLP項目，降低門檻，同時容許靈活分配及退出機制。他指香港是國家的國際金融中心、人民幣離岸樞紐及金融改革開放的試驗場，倘進一步深化QFLP制度，香港定可發揮所長。

（香港怎麼辦）