明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

西九擬加票價場租 賣地最快2026啓

【明報專訊】面臨財困的西九文化區管理局去年向政府提交財政改善方案，包括建議容許出售西九部分住宅項目業權。西九文化區管理局主席唐英年受訪時表示，全球沒有文化藝術設施能自負盈虧，但明白現今政府庫房緊絀，故希望盡量自行解決財困。他稱西九會考慮透過上調票價及場地租金增加收入；若政府接納賣地方案，最快在2026/27年才賣，強調不會賤賣。

已大削人手 盼自行解財困

唐英年稱明白政府庫房緊絀，「陳茂波份工亦都唔好打」，故希望自行解決財困。他指即使坊間討論的賣地方案獲接納，最快也要在2026/27年才可賣，撤辣之後，若屆時「樓市還是這樣的話，我想香港也會很慘」。他又稱西九亦不會一次過將地皮推出，認為沒需要，「只是推出足夠我營運開支而已」。

被問到西九有否緊縮開支，唐英年透露目前西九已「cut（削減）人cut的好厲害」，流失率相當高，又指西九每年一次town hall meeting（全員大會），所有員工可親自到場或網上發問及表達意見，近年「多數都係問人工」，以及希望有更多活動項目舉行。

現票價100多 稱展覽多可調高

他指西九「有很多方法賺更多錢」，但要巿民接受。他提到目前門票僅100多元，「看一場戲都要過百元，（西九場館）現在大這麼多，有這麼多東西看，你可以來看很多個小時，那可以收貴一點的」，他稱會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，但未有定案。

指守法客觀持平3紅線不苛刻

香港發展文化創意產業，業界都關注政治界線問題。唐稱不論租場地或辦展覽，西九原則是「守法、客觀和持平」，「這3條紅線規管我們所有東西」，又認為並不苛刻，每名港人都應有這些紅線，「呢3條紅線就令香港一個公民社會，各方聲音得到表達，也都能夠係一個多元包容的城市」。

唐英年又認為年輕人有反叛心「很正常，是健康的」，任何人年輕時都經歷反叛，且有些反叛非壞事，「政府不一定對的，政府有時都會做錯事」，應接受市民批評，思考「邊方面做錯」。他提到自己仍是政府官員時，從不介意別人批評，只介意別人惡意人身攻擊，對於其推出的政策，任何批評也虛心聆聽。

（香港怎麼辦）

相關字詞﹕香港怎麼辦系列

上 / 下一篇新聞

社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
前區議員區鎮樺猝逝
前區議員區鎮樺猝逝
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
機場一地兩檢中央原則同意
機場一地兩檢中央原則同意
去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲
去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲
中一至中四調查 5%稱被性侵
中一至中四調查 5%稱被性侵
4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點
4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
紅磡海面漂殘肢
紅磡海面漂殘肢
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加