西九擬加票價場租 賣地最快2026啓

已大削人手 盼自行解財困

唐英年稱明白政府庫房緊絀，「陳茂波份工亦都唔好打」，故希望自行解決財困。他指即使坊間討論的賣地方案獲接納，最快也要在2026/27年才可賣，撤辣之後，若屆時「樓市還是這樣的話，我想香港也會很慘」。他又稱西九亦不會一次過將地皮推出，認為沒需要，「只是推出足夠我營運開支而已」。

被問到西九有否緊縮開支，唐英年透露目前西九已「cut（削減）人cut的好厲害」，流失率相當高，又指西九每年一次town hall meeting（全員大會），所有員工可親自到場或網上發問及表達意見，近年「多數都係問人工」，以及希望有更多活動項目舉行。

現票價100多 稱展覽多可調高

他指西九「有很多方法賺更多錢」，但要巿民接受。他提到目前門票僅100多元，「看一場戲都要過百元，（西九場館）現在大這麼多，有這麼多東西看，你可以來看很多個小時，那可以收貴一點的」，他稱會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，但未有定案。

指守法客觀持平3紅線不苛刻

香港發展文化創意產業，業界都關注政治界線問題。唐稱不論租場地或辦展覽，西九原則是「守法、客觀和持平」，「這3條紅線規管我們所有東西」，又認為並不苛刻，每名港人都應有這些紅線，「呢3條紅線就令香港一個公民社會，各方聲音得到表達，也都能夠係一個多元包容的城市」。

唐英年又認為年輕人有反叛心「很正常，是健康的」，任何人年輕時都經歷反叛，且有些反叛非壞事，「政府不一定對的，政府有時都會做錯事」，應接受市民批評，思考「邊方面做錯」。他提到自己仍是政府官員時，從不介意別人批評，只介意別人惡意人身攻擊，對於其推出的政策，任何批評也虛心聆聽。

（香港怎麼辦）