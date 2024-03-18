唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢

明報記者 林藹純、李浮南

西九文化區管理局2008年成立，由時任政務司長唐英年出任首屆西九管理局主席。他受訪時笑言，西九管理局成立15年，他做了10年主席；除了辭任政務司長後離開政府，由林鄭月娥接掌西九主席外，2017年林鄭當選特首後，又委任他出任第一名非官方主席，直至今天。他稱自己對西九特別「上心」，因覺得文化藝術產業對整個香港未來發展，是一個非常重要的範疇，「文化藝術不止for enjoyment（享受）這麼簡單，而是作為經濟產業；第二個原因就是對年輕人來說，很多人都想從事文化藝術，可以讓他們『追夢』」。

2020超倫敦 全球第二拍賣場

唐英年表示，十四五規劃將香港定位為中外文化藝術交流中心，正顯示香港的優勢所在。他指香港一直是個非常有效和可信的平台，「這不止是聯繫人這麼簡單，聯繫人令人覺得好像沒有什麼附加值，只是聯繫而已，左手聯繫右手，好像附加值是有限的」；但作為有效和可信的平台，「你來到香港，是可以增值的……一個投資者來到香港時，我們可給他一些insight（洞見），是他在紐約未必可以得到的，這就是我們的附加值」。

他認為香港的文化藝術已成為一個產業，數字上能反映出來。據政府數據，香港在2020年首次超越倫敦成為全球第二大藝術品拍賣市場。據一個藝術市場平台報告，在2022/23年度，香港佔中國當代藝術拍賣交易數量39%，成交額佔全國藝術拍賣成交額一半以上；而香港更是當代藝術交易額全球第二大城市，其當代藝術成交額為4.14億美元，較倫敦高4500萬美元。

讚港出入口寬鬆 買賣便捷

唐英年指香港藝術品出入自由，除了受限制的藝術品外，香港不會限制藝術品進出，加上買賣手續簡單，這些因素都促進巿場發展。而進軍香港的國際級畫廊，亦選擇核心地段開業。唐舉了一連串例子：Hauser & Wirth最近租用皇后大道中8號兩層；Gagosian進駐畢打行超過10年；蘇富比租下置地遮打大廈2.4萬呎舖面作為旗艦藝廊；佳士得將進駐恆基將在中環落成的地標甲廈The Henderson。

唐英年指這些中環核心地段的租金都是天價，「從這些公司的投放，你會看得出他們對香港文化藝術、未來發展的潛力是樂觀的」。

拍賣行畫廊進駐核心區顯潛力

唐英年又提到本月即將舉辦的國際文化高峰會，香港邀請了10多個國家、20多個博物館的「一二把手」來簽合作協議，當中包括法國、英國、美國、西班牙、日本等國家，「這不是每個人都做得到的，但香港做得到，就是因為我們西九發展得很好」；還有Art Basel及Art March，都顯示很多人對香港有興趣。他認為雖然中美關係惡劣，令香港在國際上面對困難，但「這個世界很大的，我們還有很多潛在的partners（伙伴），可進一步發揮香港國際化的優勢」。

藝術崗位多 青年人未來

唐英年重視文化藝術，另一個原因是年輕人。他指以往不少年輕人小時候學音樂、彈琴，但去到某些階段，父母就會壓制他們在文化藝術方面的發展，「因為他們不想你將來做音樂家，搵唔到食的」，轉而鼓勵他們讀多一點書，「要不就做律師、 會計師、 銀行家，做這些容易賺錢的行業」。

唐英年認為香港現在已發展到一個階段，「不止是溫飽這麼簡單，而是要給下一代有些行業，讓他們去追夢，去投身一些他們有passion（熱誠）的行業。他指今時今日很多年輕人讀藝術、音樂，「未必一定需要當一個concert pianist（鋼琴演奏家）……音樂不止表演音樂，還可以作曲、編曲、技術、一系列管理和組織」。年輕人嚮往這個行業，他知道這個行業其實是很多很多崗位，很多元化，「我覺得這是香港經濟的未來，是年輕人的未來」。

（香港怎麼辦）