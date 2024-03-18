社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」

社署回覆本報時重申會因應需要，檢討不同服務，並會在檢討後把不設時限的《協議》轉為有指定時限，以切合不時改變的服務需要及規定。社署回覆特別財委會質詢曾透露截至去年3月底，與非政府機構簽訂的390份《協議》中，127份不設時限。

童樂居虐兒案曾引發外界對於無時限協議的爭議，事後社署將童樂居《協議》轉為一年期時限並要求機構改善，去年監察期屆滿後協議獲續期一年。

有機構指破壞性 礙社區服務協作

有不願具名的非政府機構管理層認為，有時限協議屬相當短視兼具破壞性的安排，大多數社會服務非獨立存在，而是與同一社區其他服務借力互補，需長遠穩定的互信協作關係，質疑安排不利服務間建立完備網絡。

狄志遠反對一刀切

鄧家彪倡表現良好自動續約

社福界立法會議員狄志遠稱不否定公眾問責和加強監管，但監管需取得平衡，若改為有時限協議，會令機構在財政和人力難長遠部署，做法不利服務延續性和質素，影響員工士氣和服務使用者，得不償失。他說可討論個別服務應否為有時限協議，但反對一刀切。

身兼聖公會福利協會副主席的立法會議員管浩鳴認為，有時限協議有助加強監管，舉例協議為期5年，「那續約便也會檢討（服務）」；他明白部分機構不希望有時限，但也要平衡政府和公眾期望，「相信大部分機構無問題」。

立法會福利事務委員會委員鄧家彪說，童樂居事件揭示無時限協議的問題，「長期委託機構，無疑會出現鬆懈」，相信有時限協議「有好的監管作用」，「方向完全正確」。他說即使協議有時限，也不一定全部在續約時重新公開投標，例如機構表現良好就可獲自動續約，做法「中間落墨」且保留服務穩定性，也提高監察作用，機構不需擔心。