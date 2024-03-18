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社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現

【明報專訊】目前本港有171間非政府機構獲社署整筆撥款津助，提供福利服務。本報獲悉，社署擬修改《整筆撥款手冊》，包括新增條款列明政府可基於「任何特殊情况」，認為機構提供的津助服務不再需要或不合適時，社署保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。綜合社福界消息，該項修訂惹業界反彈，有機構管理層質疑條款模糊且無準則。社福界立法會議員狄志遠形容做法如「把刀任你斬」，冀社署交代何謂特殊情况及有否上訴機制。議員管浩鳴則形容修訂屬「兜底條款」，「黑字白紙寫清楚」令社署在特殊情况時有權可用，而非如以往處理嚴重個案般被動。

明報記者 陳柔雅

社署回覆本報稱，該署既有權也有責因應不斷轉變的需要，修訂《手冊》條文，在整筆撥款津助制度下接受政府津助的機構必須遵從《手冊》指引，未有正面回應為何提出該修訂。

社署：因應不斷轉變需要 修訂有權有責

社署稱是次修訂《手冊》目的是整合現有多項指引及範本，以提供整全文件方便機構員工查閱參考，亦有助減省機構行政工作；至於《手冊》修訂版推出安排，署方會在進一步諮詢整筆撥款督導委員會委員意見後，適時通知機構。

《手冊》涵蓋運用社署津助撥款以營辦福利服務的原則、程序、標準和規定，亦就管理和監控提供行政指引，確保機構妥善運用公帑。

根據本報獲取的草擬本，其中一項新條文提到如政府基於任何特殊情况（any special circumstances），認為機構提供的津助服務不再需要或不合適，社署保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。

據悉社署去年12月曾透過視像會議向機構管理層交代內容，部分機構管理層對上述修訂提出質疑。社聯回覆本報稱已向社署表達業界意見，會繼續跟進，暫未有新發展。

機構指既有協議列明服務標準

另有不願具名的機構管理層稱，社署與機構就服務簽訂的津貼及服務協議已列明服務量、服務表現標準等，如機構不符要求或違反協議，社署可發警告和要求在指定時間改善，不會在無前提下停津助，但新條款寫法模糊，沒與機構服務表現掛鈎，擔憂變相容許社署可單方面終止津助，又未知有否上訴機制，條款如「尚方寶劍」，不滿署方單方面提出修訂。

狄志遠質疑條款不合理亦無準則，令人擔心會否有「政治審查」，「是否機構服務做得好，但有不能說的原因要停津助」，又批評做法「行政霸道」。他說若機構表現很差或違反協議，已有機制處理，即使政府認為不需要服務，「有何事要急到30日（叫停資助）？」

狄志遠：把刀任你斬 管浩鳴：兜底條款

狄志遠稱社署和機構一向是伙伴關係，但社署今次有違以往有商有量做法，冀署方再與業界溝通，解釋何謂特殊情况和交代有否上訴機制，「令機構安心」，若增加條款也應列明特殊情况種類。

身兼聖公會福利協會副主席的議員管浩鳴稱，據他理解，社署認為政府作為資助方，需檢視特殊情况下有否權力停津助；他知道業界反應較大，「大家有些誤會，有些人覺得是否與政治有關，但不關這事的」，只是社署發現以往無條文將該權力寫清楚，才新增條文。

管浩鳴形容條文屬「兜底條款」，倘有特殊情况就可動用權力，否則就如以往處理嚴重個案般被動，舉例童樂居虐兒案中，社會質疑社署為何沒叫停服務，「公道點說，它資助你服務，覺得你做得不好，給你通知期取消（津助），都不算好過分」，他不相信社署動用權力時不會不解釋原因。被問到現時有否機制處理嚴重個案，他說「不是說沒有，但黑字白紙寫清楚（權力）就最好」，署方想強調特殊狀况下有權可用，「等大家清楚點、小心點」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕社福界 非政府機構 社福機構 整筆撥款 社署

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