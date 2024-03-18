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區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開

【明報專訊】新一屆區議會成立至今約3個月，各區已開展不同工作項目，包括多項「日、夜繽紛」節目，18區工作步伐不一。18個區議會今年均新設提振地區經濟專責工作小組，當中西貢及荃灣兩區尚未開會。西貢區的工作小組主席陳權軍稱將在4月中召開首次會議討論舉辦西貢天后誕廟會，荃灣區則在周三開始首次會議。另外，按《區議會會議常規》要求，委員會一般須在兩個月內至少召開一次會議，而黃大仙及荃灣區會各有委員會未有在兩個月內開會。

明報記者 劉思昆

5區各有小組委會兩月無會議

新一屆區議會今年1月成立，根據各區開會紀錄，若以首兩個月計，中西區3個工作小組、九龍城兩個工作小組、黃大仙「社區參與及文化康樂委員會」、西貢提振地區經濟專責工作小組、荃灣兩個委員會及提振地區經濟專責工作小組，均未有會期於首兩個月內開會（見表1）。離島「社區參與及文化康樂委員會」則取消原定2月的首次會議，於1月舉行特別會議討論當區年宵市場事宜。

上述各區的《會議常規》第27條規定「在實際情况許可下，會議須每兩個月至少召開一次會議」；第83（2）條規定除非委員會另有建議並獲區議會主席批准，否則第27條亦適用於各委員會。

不過，區議會轄下工作小組未有納入相關規定，即未設下特定開會時間。任期方面，常設工作小組暫定任期一年，非常設工作小組如關注中西區海濱發展工作小組，任期不多於8個月。

民政事務總署回覆本報查詢稱，各區委員會及工作小組，皆由各會議主席，按規定及實際情况決定和修訂會議舉行日期，未回應委員會是否按會議常規日程開會。

西貢區提振地區經濟專責工作小組主席陳權軍說，不擔心4月開會會令工作未能於小組任期結束前完成，認為有需要可「即刻再開」，因當區區議員服務西貢「不會走去別處」。他解釋，4月中召開首次會議，因需與天后誕廟會主辦方「傾到有個囊」才可正式開展，稱已與主辦方及民政署開會，會「一步一步」籌備廟會事宜。

「泰繽紛4月啟」 九龍城小組上周首會

多個區議會的提振經濟小組提出多項節目讓市民參與（見表2）。九龍城提振地區經濟專責工作小組於上周五召開首次會議，小組主席黃文莉會後表示，因該區的活動「泰繽紛」4月開始，與其他區在新年時已舉辦活動有不同，因而3月才開首次會議。她稱與小組委員於會外亦有討論，亦會就會期與委員溝通。

九龍城區議會「社區活動策劃及推廣區議會工作小組」主席利哲宏說，其小組亦將於本周召開，因該小組職能是推廣該區區議會工作，故待其他委員會或工作小組開議後才開會，便有協同效應，更好地推廣相關工作。

荃灣朱德榮：多人赴政協會議 會期押後

荃灣提振地區經濟專責工作小組將於周三召開首次會議。該區區議會的社會福利委員會首次會議3月4日已開會，主席朱德榮稱，區議會一般單數月份召開大會，雙數月份則開委員會會議，開會前需安排時間讓議員提出議程，該區有多個委員會，故排期需時，2月又較一般月份少幾天，亦有農曆新年假期；再加上不少議員需北上參加政協會議，因而令會期押後。同區於3月7日召開首次會議的發展規劃委員會，副主席馮卓森則稱開首次大會後，區議員需申請進入各委員會，再作後續安排。

相關字詞﹕提振地區經濟專責工作小組 區議會

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