灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出

廣州《新快報》引述參加過諮詢及評審會的廣州市名城委專家委員、廣東省文物考古研究院長曹勁表示，首先是能把西橋保下來，而「雙橋煙雨」是「羊城八景」，是廣州人集體記憶，故要求拆東橋建新橋時，也要跟人們心裏的「雙橋煙雨」印記、原來的建築意象及橋的形象脗合，延續「雙橋煙雨」文化景觀。

另一與會專家華南理工大學建築學院副教授張智敏認為，「針對目前提供的多個對比方案，考慮多方面的因素，包括原址保護歷史建築珠江大橋本體的保護因素，高鐵進中心城區以利於城市發展的發展因素，工程造價和工期巨大差異的經濟性因素，珠江航道通航要求的航運因素，及高鐵對橋樑結構要求的技術因素，基於以上的因素綜合考慮，目前已有的方案中利用原有西橋間隙和東橋橋位興建入城4軌高鐵大橋是一個優選方案。」他又說，若不考慮造價和工期或者說差異不大，隧道方案也可考慮。

有專家提兩方案保留改造東橋

不過，同樣參加諮詢的廣州市規劃委員會委員、原廣州市城市規劃協會長施紅平極力反對目前方案，「解放初期廣州的工業建設項目是不多的，所以1963年『雙橋煙雨』被評為『羊城八景』是有歷史性的，雙橋的保護，是工業建築的保護，文化的保護，歷史的保護」。他認為東橋有兩種方案保留改造，一是東橋原有橋墩不必拆，說不符合航道規劃要求不合理，不能以現在規範要求歷史建設。在原有橋墩跨度不變下，上部的梯形桁架樑就可按原來高度和式樣擴建而保持不變，盡量維護原來「雙橋煙雨」雙橋模樣，盡量保持歷史樣式。二是在公示的東橋方案基礎上，提高門形橋墩高度，將新橋「跨」在上方，保留原有東橋，改為給單車、電動單車和行人使用。