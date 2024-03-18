灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉

專家：便旅客出行升城市功能 須入市中心

《南方都市報》報道，對於為何廣湛高鐵必須接入廣州站，廣州鐵路集團公司原總工程師潘濬源歸納了幾點原因，包括方便旅客出行、升級城市功能，完善國家鐵路網佈局。他解釋，廣州站位於市中心，可換乘地鐵2、5、11、14、22號線，並接駁多條巴士線路，車站附近商業發達，金融、酒店、餐飲等配套設施完備。

預測需求大增 普鐵變高鐵「客內貨外」

其次，廣湛高鐵有助提升廣州城市功能，用高鐵替代普鐵，實現「客內貨外」（客運列車在市區運行，貨運在郊區運行），拓展經濟發展新空間，增強城市綜合競爭力。潘亦稱，廣湛高鐵引入廣州站更適應大灣區高質量發展，促進區域間融合和互聯互通，同時拉動粵西地區經濟，讓粵西民眾更方便融入珠三角核心區。

經專家研究，珠江大橋所在路段是接入廣州站最順直的線路，且周邊老城區樓宇密集，即使不動珠江大橋另建鐵路過江隧道，亦難覓地建設隧道出入口。未來新線建成後，貴廣鐵路、南廣鐵路、廣州南聯絡線、廣佛肇城際等所有西來的高鐵線，皆可通過廣湛鐵路進入廣州站及白雲站。潘濬源也提出，根據預測列車開行需求，未來該路段列車開行頻次可達每日243對（一來一回為一對），甚至提升至273對，遠遠超出兩線鐵路的運輸能力，迫切需要將現有兩線普速鐵路升級為4線高速鐵路。