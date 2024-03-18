明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）高級技術經理路勝博透露，NAMI研究「準固態鋰金屬電池」，最初完全是自己團隊的構思和決定，但沒多久，就吸引到兩間港資公司成為贊助商或合作伙伴。

據悉，這兩間公司在內地都擁有自己的廠房，分別計劃將NAMI的有關技術，應用來生產適用於消費電子產品的電池，以及生產適用於電動汽車的電池。其中，前者更已經和NAMI簽訂了技術授權協議，並開始進入技術轉移階段。但由於NAMI的實驗室設備較小型，暫時還未能造出應用於電動汽車的原型，所以和後者的合作進度相對較慢。

路勝博認為，一些較高功率的小家電，可望受惠於這種「準固態鋰金屬電池」，而改用充電設計。以電風筒為例，因為其功率和耗電較高，現時大部分產品都需要插濕電來使用，只有很少產品採用充電設計。但當「準固態鋰金屬電池」量產之後，相信將會有較多電風筒改用充電設計。

另外，一些物聯網設備，亦可望受惠於「準固態鋰金屬電池」的能量密度較高，延長更換電池的周期，從而節省維護的人力和成本。由於「準固態鋰金屬電池」的重量能量密度，預料可以在2025至2026年間達到500Wh/kg，所以應用到小型電動貨車或者電動小巴，也是有可能的。

根據媒體報道，由2000年起，日本公司在固態電池技術方面累積申請了大量專利，數目遠遠多過其他國家。內地業內人士擔心，日本構築的這種專利圍牆，可能會對內地研發固態電池構成不少的限制。但路勝博強調，「準固態鋰金屬電池」乃採用截然不同的設計，可以完全避開日本公司的專利，毋須擔心上述問題。而且，NAMI已經就電解質「原位聚合」、鋰金屬負極的三維骨架結構等設計，在美國和內地申請了一系列專利。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署擬增條款 特殊情况停NGO津助 通知期30日 業界質疑條文模糊非掛鈎服務表現
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
社署將檢討 服務協議時限或「無」變「有」
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1960年5月20日：防虐畜會懸紅緝撞狗司機
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
【日月掠影】1961年5月20日：5月罕掛10號波 多區塌屋
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
小巴連撞3車去維修 車房通報助拘司機
前區議員區鎮樺猝逝
前區議員區鎮樺猝逝
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
唐英年﹕藝文巨擘聚港振經濟 冀創職位助青年追夢
西九擬加票價場租 賣地最快2026啓
西九擬加票價場租 賣地最快2026啓
機場一地兩檢中央原則同意
機場一地兩檢中央原則同意
去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲
去年1394宗虐兒 網上性侵增逾15％ 整體虐兒宗數升12％ 受害者最幼9歲
中一至中四調查 5%稱被性侵
中一至中四調查 5%稱被性侵
4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點
4傳統越冬地斑蝶續跌 大欖急升或成新據點
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
陳茂波：20重點企業本周來港 料兩批共創逾1.3萬職位
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
曾籲捐肝 42歲消防員病情惡化離世
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
AI分析照片檢測電梯 機電署料第四季推
紅磡海面漂殘肢
紅磡海面漂殘肢
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
區會議規列兩月一會 兩區委會疑未符 兩區提振經濟小組未開會 西貢：籌備廟會「傾到有個囊」才開
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：珠江橋讓路高鐵 「雙橋煙雨」半壁換畫 穗首因重大公共利益拆歷史建築 舊墩移公園展示
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：高鐵入市區 走舊線最順最廉
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
灣區熱搜：專家意見不一 「拆一半」折衷方案跑出
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】日上龍脊夜跑中環 旅局推運動主題團 200韓客參加 海運觀景台體驗城市瑜伽
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】今年申請到特色旅遊計劃資助 放燈划舟巡遊 洪聖誕活動「日夜都繽紛」
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】用聲納為樹木「驗身」 減傷害增效率
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】經昂船洲大橋 單車百萬行 為建院舍籌款
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加
【Emily】疫後復辦 體院開放日8000人參加