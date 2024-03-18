【日月掠影】1959年5月20日：一紙創刊 港聞由「住」說起

編輯部

《明報》1959年5月20日創刊，創刊號出紙一張，售價一毫。頭版包含港聞、國際、娛樂、社評及明星照片。發刊辭以「公正 善良 活潑 美麗」為題，《明報》決心要成為讀者的「甜蜜知心朋友」，與讀者「說說故事、講講笑話，討論一下問題」。文字縱向書寫，從右至左讀起，直至2001年才改為橫書。

創刊號頭條為「一個美國人在中國」，轉載美國《展望》雜誌一篇文章譯文，作者為當時朝鮮戰爭後唯一獲當局批准進入中國採訪的美國記者，他認為中國在共產黨統治下比20年前統一得多，當時中國人口佔全球四分之一，男女老幼都勤奮工作，相信不久就可超越美國及蘇聯。

當日港聞引述港大1957年一項調查，估計全港50萬人住在牀位，佔當時300萬人口近六分之一，形容「上牀閨女 下牀寡佬」的情况屢見不鮮。

時至今日，房屋仍是香港一大社會議題。根據政府統計處2021年人口普查，全港有107,371劏房戶，21.4萬人入住；民政事務總署數據則顯示，截至去年10月仍有7間持牌牀位寓所。