母癱父死喪志 輟學青年調酒闖新天 膺「壯志驕陽」成就獎 寄語付出總有收穫

曾困家不外出 怕眼神接觸

佳浩憶述，母親7年前中風成為植物人，入住療養院至今，父親亦於6年前因突發心肌梗塞離世。佳浩是獨子，因無人照顧，2018年起由社署署長任其監護人，並接受住宿服務。他說最初的理想是成為會計師，但家中巨變讓他難以專注學業，更因成績下滑而留班一年，「半個多月到一個月左右，是困在家裏，我不想外出，然後是我不想跟別人有眼神接觸，我很害怕別人看着我」。

無心向學的佳浩中五輟學，其後在社工鼓勵下重新振作，並發掘對餐飲的興趣，前年報讀職業訓練局（VTC）的餐飲營運文憑課程，「人總會想走得更快、走得更前，所以我就選了一個這樣的路去安定自己後面的生活」。去年6月，他完成文憑課程後，憑着優異成績被VTC聘用為畢業實習生，去年聖誕節更到禮賓府參與法式餐飲示範活動，為特首李家超及其他賓客調雞尾酒。

去年11月，佳浩代表香港到廣州參加「全國及大灣區金茶王大賽」，未有獲獎，近月則在「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」的餐飲服務項目中奪冠，將於今年5月及9月代表香港分別到芬蘭及法國參加世界技能大賽的熱身賽及國際賽。佳浩希望超越上屆VTC師兄奪得第六名的成績，目標打入三甲，為港爭光。

將赴世界賽 盼35歲前開餐廳

佳浩稱希望在35歲之前擁有自己的餐廳，發揮所學，「只要我喜歡做那件事，我是可以24小時不吃飯、不休息」。他寄語同路人不要被眼前挫折擊敗，只要肯付出，總會有收穫。

另一名「壯志驕陽」嘉許禮最佳成就獎得主為17歲的卓欣。來自單親家庭的她受病症影響，右半身活動能力較差，家人因未能提供合適照顧，她14歲時被安排入住東華三院兒童之家。

半身活動力差 女生復健變開朗

為了能和一般人一樣生活及自理，卓欣努力接受復健訓練，現已毋須特別輔助，並於一所主流學校就讀中六，是應屆文憑試考生。

回想剛入住兒童之家時，卓欣也曾羨慕別人家庭幸福完整，經家舍職員細心照顧和教導，漸漸變得開朗。在中學老師的推薦下，她更開始接觸越野賽，「（跑步）會令到我堅強一點，還有不放棄」。她亦在校外訓練中認識到長跑同伴，「我喜歡一班人一起跑，勝於在一個運動場上比賽」。

卓欣經常代表學校參加不同比賽如校際足球及辯論比賽，更獲馬會資助到澳洲代表香港參加青年論壇。問及未來計劃，她說從小到大都有很多社工幫助她，因此希望成為社工，回饋社會。她笑言未來數月將離開兒童之家，回家團聚，形容心情很好，回家後希望為家人拍攝生活照。

每年一次的「壯志驕陽」嘉許禮由社署及東華三院合辦，旨在向受社署署長監護及東華三院院舍住舍服務的兒童或青少年表達關懷，並表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步者；今年共44人獲頒發最佳成就獎或最佳進步獎。