中醫醫院35%私家服務 可選醫師 料年服務61萬人 門診臨牀診症31萬次

張偉麟昨在港台《星期六問責》稱，中醫醫院定位並非以容量為目標，更多是希望作為平台，協調業界推動「質」的發展，重申18區中醫診所暨教研中心會成為「衛星診所」，若病人病症複雜、在中醫醫院可有更好治療，可轉介至醫院就診，私人執業中醫亦可轉介病人到醫院，未來會繼續發展醫健通，讓中醫病歷可互通。

公營收費參考中醫診所

張預計明年中後期會釐定中醫醫院收費水平，公營服務會參考現時中醫診所及醫管局中西醫協作項目收費，原則為市民可負擔。中醫醫院亦提供私營服務，張解釋，醫院若全為公營服務，會與現有私人執業中醫構成競爭，但兩者應為協作關係。

料至少一半大學生可留港實習

現時本港有3間大學提供中醫藥本科培訓，惟學生需到內地實習。張預料隨中醫醫院運作，日後至少一半學生可留港實習，熟習本港醫療體系及學習本地常見病症。他說現時中醫界缺乏規範化的深造培訓平台，即使有碩士課程，臨牀元素不強，中醫醫院投入服務後病人數量及複雜病症會增加，有助建立深造培訓機制。

中醫醫院院長卞兆祥稱，以往本港中醫服務以門診為主，重症如中風病人、癌症病人等或需來回醫院及診所治療，而中醫醫院提供住院服務，有西醫進駐，可提供更系統化治療。張偉麟舉例，當癌症病人進入化療等階段，便可轉介至中醫醫院接受紓緩化療副作用等診療。

卞稱，目前本港約有1.1萬名註冊中醫師，不擔心請人難，預計明年中至下半年會展開招聘，醫院設分科，故審批時會按各人特長招聘。