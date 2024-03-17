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觀鳥會一魚塘記錄78黑臉琵鷺 高環評3.5倍

【明報專訊】新田科技城項目需填平逾百公頃魚塘，政府估算各種緩解措施下4種目標雀鳥數目不減反增。香港觀鳥會認為，環評報告有可能低估黑臉琵鷺數目，觀鳥會2023年於新田一個魚塘記錄了78隻黑臉琵鷺，較環評報告稱發展項目範圍內只有17.3隻高3.5倍，若以觀鳥會數字作調查基礎，意味工程項目造成損失會較報告大，亦即「需要做多好多措施，才可以補償到魚塘濕地的『功能價值』」。

新田科技城環評報告主要以4種以魚為食的雀鳥（黑臉琵鷺、大白鷺、蒼鷺、普通鸕鷀）計算受影響魚塘的「功能價值」。以黑臉琵鷺為例，環評以2021至2022年數據，推算受影響152公頃濕地內，最多有17.3隻黑臉琵鷺，發展項目會令該範圍黑臉琵鷺減至2.8隻，減幅約83.8%。

倘以此為基數 補償需更多措施

至於現時擬建的三寶樹濕地保育公園範圍內，報告稱若推行各種提升生態措施，如放低魚塘水位及增加魚的數量等，可令該範圍的黑臉琵鷺由現時62.9隻增至153.6隻：若與區內總數（估算因工程引致損失）65.7隻比較，增幅逾1.3倍。

觀鳥會保育主任黃雪媚指出，新田科技城發展範圍內的魚塘是黑臉琵鷺主要棲息地，去年觀鳥會於區內一魚塘已錄得最多78隻黑臉琵鷺，若以此數字作推算基礎，填塘會令該種雀鳥減少70多隻，「若要補償就做多好多嘢」。

環評報告評估，建立三寶樹濕地保育公園後，黑臉琵鷺、大白鷺、蒼鷺、普通鸕鷀均有增無減，當中以普通鸕鷀增加最多達198.1隻，蒼鷺增2隻、大白鷺增0.9隻，與施工前相若。

（城市保育）

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