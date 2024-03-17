7環團聯署 批科技城環評不合格 質疑指標物種未涵潛鴨 土拓：選4種最敏感大水鳥

明報記者 馬耀森

環諮明商 聯署團體促勿過

土拓署回應查詢稱，新田科技城環評報告的重點，是根據生態調查結果，評估工程影響及制定補償及緩解方案，以顯示可達致濕地生態功能和承載力不會有淨損失。該署稱，環評報告計算濕地補償範圍時，選取了4種對滋擾最敏感及常見於魚塘生境的大型水鳥為指標物種，經參考以往獲批的環評報告，預期三寶樹濕地保育公園的優化措施能滿足該4種雀鳥補償要求。至於環評報告提出制定「生境再造及管理計劃」，提交限期是填塘工程開展前至少3個月，工程部門會爭取更早完成。

生境管理計劃被指空泛

土拓：提交期限填塘前3月

環諮會文件顯示，新田科技城項目的生態基線調查由2021年11月至2022年10月進行，其間錄得152種雀鳥，當中68種具保育價值。文件稱，該項目約152公頃漁塘或濕地受直接或間接影響，當中89公頃魚塘生態價值為「中至高」，政府將透過各種措施提升約338公頃的三寶樹濕地保育公園的「生態功能」，包括增加魚塘面積、降低水位、向雀鳥餵飼雜魚等，推算生態功能可提升45%。

提「功能價值」 未列計算方法

香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，環評報告主要以魚塘及濕地的「功能價值」評估項目對生態的影響，但沒有列出「功能價值」計算方法，公眾難監察是否有效評估。另報告僅以4種雀鳥作為指標物種，但未將其他習性及對生境有不同要求的潛水鴨納入，例如全球極度瀕危的青頭潛鴨、全球易危的紅頭潛鴨、本地關注的鳳頭潛鴨及各類猛禽等。觀鳥會總監余日東表示，環評報告未包括「生態再造及管理計劃」，「如何落實各項措施？報告只有策略，沒有詳細計劃」，擔心日後「走數但無後果」。

有前環諮會委員稱，環評法例無規定指定物種數量，因每個項目受影響物種不同，要視乎基線調查結果再挑選重要及易受工程干擾的物種設計補償措施。

質疑濕地補償參考未啓動項目

長春社公共事務經理吳希文稱，環評報告在計算濕地補償部分，主要參考豐樂圍發展項目，惟該項目獲批後並未啟動，令人質疑結果是否可信。吳稱報告提及會保留雀鳥飛行路線，但其中一條闊300米、位於落馬洲管制站的雀鳥飛行廊道，內裏有部分土地劃為「創科用地」，並非清空，質疑如何確保對雀鳥干擾減至最低。

土拓署則稱，該條東西飛行廊道已設高度限制，不得超過主水平基準15米，不會高於該地帶現有橋樑高度。

新田現水獺 環評稱有措施

除雀鳥外，過去有研究發現，「近危」的國家二級重點保護野生動物歐亞水獺在新田出沒；而嘉道理農場暨植物園上周四發文稱，本月初新田的紅外線相機拍攝到歐亞水獺照片，顯示新田是重要棲息地。環評報告則稱，雖然基線調查未發現歐亞水獺，但仍為該物種制訂緩解措施，例如興建生物通道。

（城市保育）