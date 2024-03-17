23條議員未提修正案 李慧琼：立法沒死線

廖長江：支持盡快恢復二讀

立法會最快本周恢復23條立法二讀辯論，立法會秘書處未接獲議員提出修訂，只收到保安局長鄧炳強提交的修訂，根據文件內容與政府周三（13日）晚提交的修正案相同。法案委員會主席廖長江昨日亦補交法案委員會書面報告，表明委員會不會提出任何修訂，支持政府盡快在立法會大會恢復二讀辯論。按程序，條例草案如獲通過，經制定的條例將於憲報刊登當日起實施。

賦權特首制定附屬法例

鄧炳強：普通法下做法

另外，政府提出的修正案，其中賦權特首會同行政會議可制定附屬法例以維護國安，並更有效實施23條、《港區國安法》包括國安公署的職責、或人大常委會就國安委權力的解釋。保安局長鄧炳強繼前日主動見傳媒解釋後，昨日再發新聞稿，重申做法是普通法制度下行之已久的做法，籲市民毋須顧慮，指全面的維護國安措施需賦予行政機關訂立執行細節和行政事宜的權力。

李稱早一日立法 早一日保障

兩會期間，國務院副總理丁薛祥提出希望香港盡快完成23條立法，部分身兼全國人代政協的立法會議員則北京、香港兩邊走，被問到是否因應中央立場而就立法工作快馬加鞭，李慧琼稱中央立場沒有改變，又引述律政司長林定國的說法指23立法是「欠了20多年的功課」，她認為早一日立法就能有早一日的保障。丁薛祥在北京見港區人代時提出3個期望，其中是增進愛國愛港力量的凝聚力、戰鬥力，李慧琼說，戰鬥力可從多方面體現，舉例要指出社會上的錯誤理解，特別是對國家、對23條，同時要傳達正確信息。

至於總理李強政府工作報告提到要「落實愛國者治港」，是否代表有制度需改革，李慧琼強調任何制度都要不斷完善，舉例問責制推動多年，新時代下肯定有改革空間，但不認為是特首優先處理事項。

（23條立法）