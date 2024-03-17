藏毒逃捕撞斃途人 司機涉誤殺被捕

【明報專訊】深水埗上周四晚有藏毒車為躲避警方截查，加速駛前並剷上行人路，撞斃一名66歲女途人及撞到4輛車，司機棄車逃逸，其間遺下身分證。警方調查後拘捕3名男子，包括涉案司機、懷疑曾收留他的同黨以及車主。32歲車主被控一項販毒罪，案件已經提堂；22歲司機涉嫌誤殺及販毒，懷疑曾收留司機的19歲男子涉嫌協助罪犯，兩人被警方拘捕，昨晚被扣查。警方指由於事態嚴重，釀成一死，為反映案件嚴重，暫以誤殺拘捕司機，稍後會徵詢律政司意見。
車主同黨兩人同被捕
深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，警員於涉案私家車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑冰毒，巿值約5.2萬元。高級督察楊鐵豪稱，警員於現場檢獲一張香港身分證，調查後相信屬於涉案司機。警方於案發當晚以涉嫌販毒拘捕32歲姓潘本地男子，相信他是涉案車主。
警員再翻查閉路電視及調查，發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一個公屋單位，懷疑受同黨接應。警方其後到該單位拘捕19歲姓鄭本地男子，涉嫌協助罪犯。最終，警方於前晚拘捕22歲姓唐本地男子，為涉案司機，涉嫌誤殺及販毒罪。據調查，唐男並無駕駛執照，警方稍後會一併調查及檢控相關交通違法事項。據悉姓唐司機及姓鄭男子相識，至於車主與兩人關係、3人背景、毒品來源及去向仍有待調查。
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