藏毒逃捕撞斃途人 司機涉誤殺被捕

車主同黨兩人同被捕

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，警員於涉案私家車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑冰毒，巿值約5.2萬元。高級督察楊鐵豪稱，警員於現場檢獲一張香港身分證，調查後相信屬於涉案司機。警方於案發當晚以涉嫌販毒拘捕32歲姓潘本地男子，相信他是涉案車主。

警員再翻查閉路電視及調查，發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一個公屋單位，懷疑受同黨接應。警方其後到該單位拘捕19歲姓鄭本地男子，涉嫌協助罪犯。最終，警方於前晚拘捕22歲姓唐本地男子，為涉案司機，涉嫌誤殺及販毒罪。據調查，唐男並無駕駛執照，警方稍後會一併調查及檢控相關交通違法事項。據悉姓唐司機及姓鄭男子相識，至於車主與兩人關係、3人背景、毒品來源及去向仍有待調查。